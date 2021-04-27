https://ria.ru/20210427/roboty-1730134472.html

Ученый прокомментировал возможность создания космонавтов-киборгов

Ученый прокомментировал возможность создания космонавтов-киборгов

Киборгизация необходима для будущих полетов в космос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело человека искусственных элементов, расширяющих его РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:28

2021-04-27T13:28

2021-04-27T13:28

наука

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

российская академия наук

олег орлов

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Киборгизация необходима для будущих полетов в космос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело человека искусственных элементов, расширяющих его возможности, а как интеграцию космонавта в корабль, считает директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов."Предлагаем рассматривать человека и космический аппарат как некую единую систему и с этой точки зрения применение информационных технологий, искусственного интеллекта, которые должны быть заложены туда, в том числе и для задач медицинского обеспечения в условиях автономного космического полета, это тоже элементы киборгизации, которыми надо будет заниматься самое ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Орлов подчеркнул, что тема киборгизации сейчас развивается в мире, и связано это не только с научными и клиническими задачами, но и с военными – "задачами создания идеального солдата".Кроме того, ученый отметил, что использование робототехники во взаимодействии с человеком, особенно по каналу "мозг-машинный интерфейс", тоже вызывает медицинские вопросы. Они связаны с изменениями физиологического процесса управления робототехническими комплексами в условиях невесомости, космического полета.

https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html

https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов