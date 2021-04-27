Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210427/roboty-1730134472.html
Ученый прокомментировал возможность создания космонавтов-киборгов
Ученый прокомментировал возможность создания космонавтов-киборгов
Киборгизация необходима для будущих полетов в космос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело человека искусственных элементов, расширяющих его РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:28
2021-04-27T13:28
наука
институт медико-биологических проблем ран
космос - риа наука
российская академия наук
олег орлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588752702_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_76fd73799089c73e6a955f678faee101.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Киборгизация необходима для будущих полетов в космос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело человека искусственных элементов, расширяющих его возможности, а как интеграцию космонавта в корабль, считает директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов."Предлагаем рассматривать человека и космический аппарат как некую единую систему и с этой точки зрения применение информационных технологий, искусственного интеллекта, которые должны быть заложены туда, в том числе и для задач медицинского обеспечения в условиях автономного космического полета, это тоже элементы киборгизации, которыми надо будет заниматься самое ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Орлов подчеркнул, что тема киборгизации сейчас развивается в мире, и связано это не только с научными и клиническими задачами, но и с военными – "задачами создания идеального солдата".Кроме того, ученый отметил, что использование робототехники во взаимодействии с человеком, особенно по каналу "мозг-машинный интерфейс", тоже вызывает медицинские вопросы. Они связаны с изменениями физиологического процесса управления робототехническими комплексами в условиях невесомости, космического полета.
https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html
https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588752702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_afcc7d652f72d208e26a9886a75e9d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов

Ученый прокомментировал возможность создания космонавтов-киборгов

13:28 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители выставки с образцами высокотехнологичной российской экспортной продукции в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Посетители выставки с образцами высокотехнологичной российской экспортной продукции в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Киборгизация необходима для будущих полетов в космос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело человека искусственных элементов, расширяющих его возможности, а как интеграцию космонавта в корабль, считает директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Предлагаем рассматривать человека и космический аппарат как некую единую систему и с этой точки зрения применение информационных технологий, искусственного интеллекта, которые должны быть заложены туда, в том числе и для задач медицинского обеспечения в условиях автономного космического полета, это тоже элементы киборгизации, которыми надо будет заниматься самое ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
На выставке День инноваций Министерства обороны Российской Федерации в Военном технополисе ЭРА - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:10Наука
В России создали робота-манипулятора для работы в космосе
Орлов подчеркнул, что тема киборгизации сейчас развивается в мире, и связано это не только с научными и клиническими задачами, но и с военными – "задачами создания идеального солдата".
Кроме того, ученый отметил, что использование робототехники во взаимодействии с человеком, особенно по каналу "мозг-машинный интерфейс", тоже вызывает медицинские вопросы. Они связаны с изменениями физиологического процесса управления робототехническими комплексами в условиях невесомости, космического полета.
Земля - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 01:08
В России создают робота для работы в открытом космосе
 
НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег Орлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния