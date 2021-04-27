https://ria.ru/20210427/putin-1730143921.html

Путин призвал избегать популизма во время предвыборной кампании

Путин призвал избегать популизма во время предвыборной кампании

Во время осенней избирательной кампании Россия должна показать хороший пример другим странам, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:15

2021-04-27T14:15

2021-04-27T15:32

санкт-петербург

владимир путин

россия

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Во время осенней избирательной кампании Россия должна показать хороший пример другим странам, заявил Владимир Путин.Глава государства напомнил, что осенью пройдут федеральные парламентские выборы и кампании в регионах. Путин призвал уважать оппонентов и вести конкурентную борьбу — честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики.Как подчеркнул президент, важно не повторить ошибок начала 90-х годов, когда "обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя". По его словам, эта негативная практика применяется до сих пор, а у людей возникает недоверие к политической системе, которую раскачивают изнутри."Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами", — добавил Путин.Необходимо быть ответственными и честными с гражданами, отметил президент. Он выразил надежду на то, что россияне смогут осознанно сделать свой выбор, в том числе и "без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне"."Только они (россияне. — Прим. ред.) вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", — заключил глава государства.Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В третье воскресенье месяца пройдут региональные, муниципальные, а также выборы в Государственную думу.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html

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"Надо избегать популизма" – Путин о предстоящих выборах и обещаниях избирателям Глава государства напомнил, что осенью пройдут федеральные парламентские выборы и кампании в регионах. Путин призвал уважать оппонентов и вести конкурентную борьбу — честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. "Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно", — сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Петербурге. 2021-04-27T14:15 true PT1M27S

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санкт-петербург, владимир путин, россия, политика