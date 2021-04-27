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Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил Путин
Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника ЮАР – Дня... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:48
2021-04-27T10:48
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника ЮАР – Дня Свободы отметил, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, развивается сотрудничество на различных направлениях, сообщается на сайте Кремля в понедельник."Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Развивается конструктивный двусторонний диалог, плодотворное сотрудничество на различных направлениях. Москва и Претория координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин уверен, что совместными усилиями страны только увеличат объем взаимовыгодных российско-южноафриканских связей."Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне", - добавил глава России.В заключение, Путин пожелал своему коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – благополучия и процветания.
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594837259.html
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россия, брикс, владимир путин, юар, оон, в мире

Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил Путин

10:48 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника ЮАР – Дня Свободы отметил, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, развивается сотрудничество на различных направлениях, сообщается на сайте Кремля в понедельник.
"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Развивается конструктивный двусторонний диалог, плодотворное сотрудничество на различных направлениях. Москва и Претория координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
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Путин уверен, что совместными усилиями страны только увеличат объем взаимовыгодных российско-южноафриканских связей.
"Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне", - добавил глава России.
В заключение, Путин пожелал своему коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – благополучия и процветания.
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