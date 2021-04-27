https://ria.ru/20210427/putin-1730097855.html

Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил Путин

Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника ЮАР – Дня... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:48

2021-04-27T10:48

2021-04-27T10:48

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника ЮАР – Дня Свободы отметил, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, развивается сотрудничество на различных направлениях, сообщается на сайте Кремля в понедельник."Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Развивается конструктивный двусторонний диалог, плодотворное сотрудничество на различных направлениях. Москва и Претория координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин уверен, что совместными усилиями страны только увеличат объем взаимовыгодных российско-южноафриканских связей."Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне", - добавил глава России.В заключение, Путин пожелал своему коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – благополучия и процветания.

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594837259.html

https://ria.ru/20200225/1565185365.html

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россия, брикс, владимир путин, юар, оон, в мире