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Врач рассказал, что лучше: привиться или переболеть
Врач рассказал, что лучше: привиться или переболеть
Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи прививок с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:09
2021-04-27T06:56
россия
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи прививок с аутизмом - всего лишь мифы, заявил РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации директор ЧУЗ "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко" Андрей Явися.Собеседник агентства отметил, что уменьшить риск осложнений при вакцинации можно путем соблюдения здорового образа жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки и отказа от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации.Несмотря на это, многие люди продолжают отказываться от вакцинации из-за недостаточной информированности и влияния противников прививок. Явися, развенчивая аргументы приверженцев этого движения, отметил, что заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и при введении живых вакцин, содержащих ослабленный вирус, таких как корь и краснуха.При этом врач заметил, что не существует никакой связи между прививками и аутизмом, и это научно доказано. "Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трех лет", - пояснил он."Нужно ли взрослым вакцинироваться? Конечно да. Многие вакцины требуют ревакцинации – так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы", - добавил врач.Если же карта прививок утеряна или человек сомневается, чем конкретно он переболел в детстве, по словам Явися, следует сделать специальный анализ крови, который выявит, какие инфекционные агенты знакомы иммунной системе и против кого она выработала защиту, а врач затем сможет разработать индивидуальный план прививок, учитывающий особенности организма пациента.Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.
https://ria.ru/20210426/rotavirus-1729986578.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/vaktsina-1729921279.html
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россия, общество

Врач рассказал, что лучше: привиться или переболеть

05:09 27.04.2021 (обновлено: 06:56 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи прививок с аутизмом - всего лишь мифы, заявил РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации директор ЧУЗ "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко" Андрей Явися.
"Побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Это может быть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и её последствиями", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что уменьшить риск осложнений при вакцинации можно путем соблюдения здорового образа жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки и отказа от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации.
Несмотря на это, многие люди продолжают отказываться от вакцинации из-за недостаточной информированности и влияния противников прививок. Явися, развенчивая аргументы приверженцев этого движения, отметил, что заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и при введении живых вакцин, содержащих ослабленный вирус, таких как корь и краснуха.
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При этом врач заметил, что не существует никакой связи между прививками и аутизмом, и это научно доказано. "Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трех лет", - пояснил он.
"Нужно ли взрослым вакцинироваться? Конечно да. Многие вакцины требуют ревакцинации – так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы", - добавил врач.
Если же карта прививок утеряна или человек сомневается, чем конкретно он переболел в детстве, по словам Явися, следует сделать специальный анализ крови, который выявит, какие инфекционные агенты знакомы иммунной системе и против кого она выработала защиту, а врач затем сможет разработать индивидуальный план прививок, учитывающий особенности организма пациента.
Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.
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