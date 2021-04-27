https://ria.ru/20210427/privivki-1730074787.html

Врач рассказал, что лучше: привиться или переболеть

Врач рассказал, что лучше: привиться или переболеть

Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи прививок с... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:09

2021-04-27T05:09

2021-04-27T06:56

россия

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи прививок с аутизмом - всего лишь мифы, заявил РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации директор ЧУЗ "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко" Андрей Явися.Собеседник агентства отметил, что уменьшить риск осложнений при вакцинации можно путем соблюдения здорового образа жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки и отказа от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации.Несмотря на это, многие люди продолжают отказываться от вакцинации из-за недостаточной информированности и влияния противников прививок. Явися, развенчивая аргументы приверженцев этого движения, отметил, что заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и при введении живых вакцин, содержащих ослабленный вирус, таких как корь и краснуха.При этом врач заметил, что не существует никакой связи между прививками и аутизмом, и это научно доказано. "Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трех лет", - пояснил он."Нужно ли взрослым вакцинироваться? Конечно да. Многие вакцины требуют ревакцинации – так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы", - добавил врач.Если же карта прививок утеряна или человек сомневается, чем конкретно он переболел в детстве, по словам Явися, следует сделать специальный анализ крови, который выявит, какие инфекционные агенты знакомы иммунной системе и против кого она выработала защиту, а врач затем сможет разработать индивидуальный план прививок, учитывающий особенности организма пациента.Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.

https://ria.ru/20210426/rotavirus-1729986578.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/vaktsina-1729921279.html

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