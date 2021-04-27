https://ria.ru/20210427/pravitelstvo-1730200548.html

Новак рассказал о поправках в закон о газоснабжении

Новак рассказал о поправках в закон о газоснабжении

Правительство в рамках поручения президента подготовило поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые снимут с населения финансовую нагрузку за газификацию,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:43

2021-04-27T18:43

2021-04-27T19:49

жкх

александр новак

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство в рамках поручения президента подготовило поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые снимут с населения финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили"."Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Вице-премьер отметил, что в России достаточно высокий уровень газификации. "Тем не менее, есть населенные пункты, в которых подведен газ, например, до границы населенного пункта, или проведены внутрипоселковые газопроводы. При этом газ не подведен к земельному участку. И президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения", - сообщил Новак.Он пояснил, что раньше оплата за мероприятия по газификации происходила не только в пределах собственного земельного участка, но и за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода. Теперь же в рамках поручения президента ответственность за "последнюю милю" будет уже в руках единого оператора газификации, который планируется в каждом регионе."Второе поручение, которое прозвучало в рамках послания, связано с необходимостью более интенсивного использования новых высокоэкологичных источников энергии, таких как ВИЭ, СПГ. Таким образом, дано поручение субъектам РФ при поддержке правительства разработать топливно-энергетические балансы по каждому фактически населенному пункту, которые уточнят возможность использования более современных источников энергии", - заключил Новак.

https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html

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жкх, александр новак, владимир путин, экономика, россия