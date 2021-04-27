https://ria.ru/20210427/pentagon-1730070346.html

Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной

Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной

Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T00:45

2021-04-27T00:45

2021-04-27T00:45

россия

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министерство обороны сша

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html

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сша

украина

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2021

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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сша, украина, в мире