https://ria.ru/20210427/pentagon-1730070346.html
Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:45
2021-04-27T00:45
2021-04-27T00:45
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сша, украина, в мире