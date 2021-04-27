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Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:45
2021-04-27T00:45
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джон кирби
министерство обороны сша
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сша, украина, в мире

Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной

00:45 27.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Пентагон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, делать выводы пока рано, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Мы видели отвод некоторых российских сил от (границы) Украины… Но пока слишком рано делать вывод о том, что то, что они назвали учениями, завершилось, и они отводят всех. Так что мы продолжим внимательно следить за этим", - сказал Кирби.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
 
РоссияДжон КирбиМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВ мире
 
 
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