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Шойгу заявил о растущей военной опасности из-за действий НАТО в Европе
Шойгу заявил о растущей военной опасности из-за действий НАТО в Европе
Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:13
2021-04-27T11:13
нато
одкб
сергей шойгу
европа
сша
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе"В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ", - добавил он.
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нато, одкб, сергей шойгу, европа, сша

Шойгу заявил о растущей военной опасности из-за действий НАТО в Европе

11:13 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе
Патрульные катера MKVI - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
10:34
США направили в Черное море патрульный катер на подмогу НАТО
"В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ", - добавил он.
 
НАТООДКБСергей ШойгуЕвропаСША
 
 
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