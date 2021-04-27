https://ria.ru/20210427/nato-1730104176.html
Шойгу заявил о растущей военной опасности из-за действий НАТО в Европе
Шойгу заявил о растущей военной опасности из-за действий НАТО в Европе
Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:13
2021-04-27T11:13
2021-04-27T11:13
нато
одкб
сергей шойгу
европа
сша
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе"В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ", - добавил он.
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нато, одкб, сергей шойгу, европа, сша
ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости.
Действия США
и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
.
"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе
"В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ", - добавил он.