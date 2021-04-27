https://ria.ru/20210427/nalogi-1730084453.html

Посол Швейцарии оценила возможность изменения налогового режима с Россией

Посол Швейцарии оценила возможность изменения налогового режима с Россией

Тема изменения налоговых соглашений России и Швейцарии в общении с Минфином РФ пока не звучала, сообщила в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:04

2021-04-27T09:04

2021-04-27T09:04

россия

швейцария

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тема изменения налоговых соглашений России и Швейцарии в общении с Минфином РФ пока не звучала, сообщила в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг."Пока эта тема в нашем общении с министерством финансов не звучала", - сказала дипломат.Ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ рассматривает возможность инициирования переговоров по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.

https://ria.ru/20210419/nalog-1729001126.html

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2021

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россия, швейцария, экономика