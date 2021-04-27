Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/nalogi-1730084453.html
Посол Швейцарии оценила возможность изменения налогового режима с Россией
Посол Швейцарии оценила возможность изменения налогового режима с Россией
Тема изменения налоговых соглашений России и Швейцарии в общении с Минфином РФ пока не звучала, сообщила в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:04
2021-04-27T09:04
россия
швейцария
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/64895/64/648956427_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_642986944e62f440c003f5868c2a647c.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тема изменения налоговых соглашений России и Швейцарии в общении с Минфином РФ пока не звучала, сообщила в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг."Пока эта тема в нашем общении с министерством финансов не звучала", - сказала дипломат.Ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ рассматривает возможность инициирования переговоров по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.
https://ria.ru/20210419/nalog-1729001126.html
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/64895/64/648956427_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_42ca27648ac17c390e194780793e11b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, швейцария, экономика

Посол Швейцарии оценила возможность изменения налогового режима с Россией

09:04 27.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тема изменения налоговых соглашений России и Швейцарии в общении с Минфином РФ пока не звучала, сообщила в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг.
"Пока эта тема в нашем общении с министерством финансов не звучала", - сказала дипломат.
Ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ рассматривает возможность инициирования переговоров по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.
Посетители в новом здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 20:24
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2021 году
 
РоссияШвейцарияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
Лента новостейМолния