https://ria.ru/20210427/shveytsariya-1729990668.html

Кристина Марти Ланг: 2020 год стал худшим в истории туризма в Швейцарии

Кристина Марти Ланг: 2020 год стал худшим в истории туризма в Швейцарии

Посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о наиболее перспективных сферах для двустороннего... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:00

2021-04-27T10:00

2021-04-27T10:06

швейцария

интервью

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Посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о наиболее перспективных сферах для двустороннего сотрудничества, потерях швейцарского туризма в период пандемии и о том, когда швейцарская дипмиссия может возобновить выдачу виз российским туристам. Она также сообщила, как в Берне отреагировали на внесение в "черный список" США компании из Швейцарии, и уточнила, идут ли переговоры о внесении изменений в российско-швейцарские налоговые соглашения.– Госпожа Ланг, в марте мы отмечали 75-ю годовщину восстановления дипломатических отношений между Швейцарией и СССР. Как бы вы охарактеризовали наши дипотношения на сегодняшний день? И расскажите, пожалуйста, какой была ваша реакция на назначение послом в России? Каких целей вы хотели бы достичь на этой должности?– Швейцария и Россия поддерживают хорошие и многогранные отношения во всех областях. У нас в активе большой портфель диалогов и консультаций в самых различных сферах: политика, экономика, финансы, культура, образование и исследования и другие. Россия является одной из наших важнейших стран-партнеров в вопросах мира и безопасности и в сфере экономического развития, поэтому наше посольство в Москве направляет на эти направления значительную часть своих ресурсов. Не случайно наше посольство является одним из крупнейших и важнейших представительств в швейцарской зарубежной сети. И наше новое здание является символом прочного фундамента наших отношений и нашего сотрудничества, построенного на началах открытости. Поэтому для меня является большой честью возможность работать на благо развития отношений между нашими двумя странами в качестве посла Швейцарии.Но, безусловно, есть области, где мы вместе могли бы достичь большего. К таким областям относятся наши экономические отношения, которые хороши и прочны, но, несомненно, имеют большой потенциал для дальнейшего расширения. Соответственно, в рамках нашего сотрудничества в области экономической политики мы должны сделать все возможное для формирования таких рамочных условий для субъектов экономических деятельности, чтобы этот потенциал мог быть реализован.То же самое относится к сфере науки и образования. Мы далеки от исчерпания имеющегося потенциала. Я также вижу, что по направлениям, связанным с окружающей средой и климатом, нам тоже необходимо активизировать наши совместные усилия.– Ваш предшественник господин Ив Россье приехал в Москву вместе со своим псом, который был своего рода талисманом посольства Швейцарии. А что вы взяли с собой в Москву в качестве талисмана?– Я слышала, что пес был очень большим, в том числе, в буквальном смысле слова, симпатягой и пользовался популярностью. Я тоже люблю животных, но, пожалуй, у меня не будет достаточно времени для того, чтобы заботиться о собаке. Есть один талисман, который в ходу во многих швейцарских посольствах, это маленькая деревянная фигурка коровы Happy Lilly (Счастливая Лилли). Она символизирует швейцарские традиции, инновации и точность работы.– Есть ли уже понимание о перспективах открытия границ Швейцарии для российских туристов? Когда может возобновиться выдача виз? И у каких категорий граждан сегодня есть возможность получить визу?– Входя в Шенгенское пространство в качестве ассоциированного члена, мы строго придерживаемся требований Шенгенской зоны. Относительно того, когда именно мы сможем снова начать выдавать визы для туристов, в настоящее время пока ясности нет. Однако мы стараемся сделать так, чтобы препятствия для тех, кто едет с деловыми целями, были как можно меньшими.– Есть ли у вас данные по потерям, вызванным влиянием пандемии на зимний горнолыжный сезон в Швейцарии?– Федеральный совет утвердил комплексный пакет мер стоимостью более 70 миллиардов швейцарских франков для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Эти меры ориентированы на различные целевые группы и предназначены для того, чтобы избежать увольнений, сохранить занятость, гарантировать заработную плату и смягчить последствия для предпринимателей и самозанятых лиц.Индустрия туризма очень быстро почувствовала на себе чрезвычайно сильное негативное влияние кризиса, вызванного COVID-19. В то время как 2019 год был очень результативным, действительно рекордным для швейцарской индустрии туризма, 2020 год стал худшим в истории. В гостиничном секторе было зарегистрировано 23,7 миллиона ночевок, что на 40% меньше, чем в 2019 году. Количество ночевок иностранных туристов в швейцарских гостиницах уменьшилось на 66% по сравнению с предыдущим годом.Если говорить о зимнем сезоне, то есть периоде с ноября по апрель, то на данный момент у меня есть данные за три месяца: ноябрь, декабрь и январь. Количество прибывших туристов сократилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 59,9% – до 1,55 миллиона. Количество ночевок сократилось на 55,1% – до 3,58 миллиона. У многих предприятий туристической отрасли за очень короткое время весьма сильно просел спрос на их услуги. В дополнение к волне отмен имевшихся бронирований почти прекратилось поступление новых заявок и бронирований. Это сказывается как на деловом туризме в городах, так и на курортном туризме в альпийских районах. Для оказания помощи туристической индустрии в условиях этого кризиса используются инструменты политики в области туризма, меры поддержки и стимулирования. Основное внимание уделяется информационной и консультативной поддержке, а также мерам по перекрытию разрывов ликвидности.– Планируете ли вы делать прививку от COVID-19? Если так – будет ли она российского производства?– Я благодарна за то, что в нашей борьбе с COVID-19 у нас теперь есть выбор различных вакцин. Конечно, я буду вакцинироваться!– Как вы относитесь к идее введения ковидных паспортов в Европе? Считаете ли вы их необходимыми?– У меня с детства есть международный прививочный сертификат ВОЗ – прививочная книжка, как говорят в Швейцарии. Нужно ли теперь вводить паспорт противоковидной вакцинации, об этом я не возьмусь судить.– Как отразилась ситуация с COVID-19 на показателях экономического сотрудничества России и Швейцарии за прошедший год?– Наши экономические отношения хорошие и прочные. В последние годы торговля росла, и 2020 год также является положительным. В стоимостном выражении объем двусторонней торговли товарами составляет около 4 миллиардов швейцарских франков, а торговли услугами – около 3,3 миллиарда швейцарских франков. Таким образом, Россия является для нас важным торговым партнером. Следует подчеркнуть, что Швейцария, будучи страной со средней экономикой, на протяжении многих лет является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России, занимая в настоящее время 11-е место. Российские инвестиции в Швейцарию также высоки, что очень радует. С учетом такого существенного инвестиционного партнерства, несомненно, имеется большой потенциал для дальнейшего расширения наших торгово-экономических отношений. Сегодня по всей России работают около 200 швейцарских компаний, и еще многие другие компании если и не прямо, то косвенно заинтересованы в российском рынке. Особенно сильно присутствие наших компаний в фармацевтическом секторе, а также в машиностроительной и электронной промышленности, в пищевой промышленности, логистике, инфраструктуре и финансовых услугах.– Министерство торговли США внесло в свой "черный список" в связи с ситуацией вокруг Навального одну компанию из Швейцарии – ChimConnect AG. Какова реакция швейцарской стороны?– Швейцария приняла к сведению санкции, введенные США в отношении компании ChimСonnect AG. Меры США не имеют прямой юридической силы в Швейцарии.– Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ может инициировать переговоры по изменению налоговых соглашений с Швейцарией. Как вы оцениваете эти изменения, и когда могут начаться переговоры по этому вопросу?– Пока эта тема в нашем общении с министерством финансов не звучала.

https://ria.ru/20191121/1561159717.html

https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html

https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601752473.html

https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757303.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, интервью