https://ria.ru/20210427/moloko-1730116690.html

Россиян предупредили о риске передачи опасного заболевания через молоко

Россиян предупредили о риске передачи опасного заболевания через молоко

Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:12

2021-04-27T12:12

2021-04-27T14:56

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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Россиян предупредили об опасности молока

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.По ее словам, заразиться можно не только при укусе членистоногого, но и при употреблении сырого молока или молочных продуктов, полученных от инфицированного животного.Клещевой энцефалит — вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти. Основными переносчиками инфекции в природе считаются иксодовые клещи.Инкубационный период продолжается в среднем семь-четырнадцать дней с колебаниями от одних суток до 30 дней. Среди симптомов — скоропреходящая слабость в конечностях и мышцах, онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов.

https://ria.ru/20210426/semechki-1730058824.html

санкт-петербург

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2021

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество