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Россиян предупредили о риске передачи опасного заболевания через молоко
Россиян предупредили о риске передачи опасного заболевания через молоко
Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:12
2021-04-27T14:56
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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Россиян предупредили об опасности молока
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.По ее словам, заразиться можно не только при укусе членистоногого, но и при употреблении сырого молока или молочных продуктов, полученных от инфицированного животного.Клещевой энцефалит — вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти. Основными переносчиками инфекции в природе считаются иксодовые клещи.Инкубационный период продолжается в среднем семь-четырнадцать дней с колебаниями от одних суток до 30 дней. Среди симптомов — скоропреходящая слабость в конечностях и мышцах, онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Россиян предупредили о риске передачи опасного заболевания через молоко

12:12 27.04.2021 (обновлено: 14:56 27.04.2021)
 
© Fotolia / NitrМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Fotolia / Nitr
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита, рассказала в интервью порталу "Доктор Питер" начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
По ее словам, заразиться можно не только при укусе членистоногого, но и при употреблении сырого молока или молочных продуктов, полученных от инфицированного животного.

"Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже",— объяснила специалист.

Клещевой энцефалит — вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти. Основными переносчиками инфекции в природе считаются иксодовые клещи.
Инкубационный период продолжается в среднем семь-четырнадцать дней с колебаниями от одних суток до 30 дней. Среди симптомов — скоропреходящая слабость в конечностях и мышцах, онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов.
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:43
Названа смертельная опасность семечек
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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