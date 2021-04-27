https://ria.ru/20210427/matvienko-1730119658.html

Матвиенко призвала избегать "штамповки" законопроектов перед выборами

Матвиенко призвала избегать "штамповки" законопроектов перед выборами

Необходимо избегать "штамповки" законодательных инициатив перед парламентскими выборами в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:20

2021-04-27T12:20

2021-04-27T12:20

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Необходимо избегать "штамповки" законодательных инициатив перед парламентскими выборами в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Что касается законодательных инициатив, особенно в предвыборный период, начинается штамповка таких инициатив. Есть хорошие, замечательные (проекты), которые обретают статус федерального закона, а есть просто для того, чтобы отметиться, отчитаться - мы внесли в Федеральное собрание целую кучу законов", - отметила спикер на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Таким образом, искусственно "раздувается" законодательный портфель, добавила она.Парламентарий предложила работать здесь по принципу "лучше меньше, но лучше". "Если есть желание донастроить это направление работы, то мы готовы проработать предложения из регионов, как модернизировать работу Совета законодателей для более тесного взаимодействия", - сказала Матвиенко.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210427/politika-1730105040.html

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россия, валентина матвиенко, госдума рф, санкт-петербург, политика