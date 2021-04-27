https://ria.ru/20210427/matvienko-1730087985.html

Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли

Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли

Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:28

2021-04-27T09:28

2021-04-27T10:39

маулен ашимбаев

валентина матвиенко

казахстан

в мире

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА Новости во вторник источник в СФ.Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что заразился коронавирусом."Визит делегации Совфеда в Казахстан перенесен, у коллег был обнаружен COVID", - сказал собеседник агентства.Пресс-служба Совета Федерации РФ подтвердила перенос по просьбе казахской стороны визита спикера палаты Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированного на 29-30 апреля.Как отмечается, новые сроки визита, приемлемые для обеих сторон, согласовываются и будут объявлены позже.Визит делегации сенаторов в Казахстан был запланирован на 29-30 апреля.

https://ria.ru/20200507/1571105542.html

https://ria.ru/20190712/1556465839.html

казахстан

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маулен ашимбаев, валентина матвиенко, казахстан, в мире