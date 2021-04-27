Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли
09:28 27.04.2021 (обновлено: 10:39 27.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА Новости во вторник источник в СФ.
Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что заразился коронавирусом.
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"Визит делегации Совфеда в Казахстан перенесен, у коллег был обнаружен COVID", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба Совета Федерации РФ подтвердила перенос по просьбе казахской стороны визита спикера палаты Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированного на 29-30 апреля.
"В связи с изменившимися обстоятельствами по просьбе казахской стороны принято решение перенести визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированный на 29-30 апреля", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новые сроки визита, приемлемые для обеих сторон, согласовываются и будут объявлены позже.
Визит делегации сенаторов в Казахстан был запланирован на 29-30 апреля.
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