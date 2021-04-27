Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/matvienko-1730087985.html
Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли
Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли
Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:28
2021-04-27T10:39
маулен ашимбаев
валентина матвиенко
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА Новости во вторник источник в СФ.Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что заразился коронавирусом."Визит делегации Совфеда в Казахстан перенесен, у коллег был обнаружен COVID", - сказал собеседник агентства.Пресс-служба Совета Федерации РФ подтвердила перенос по просьбе казахской стороны визита спикера палаты Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированного на 29-30 апреля.Как отмечается, новые сроки визита, приемлемые для обеих сторон, согласовываются и будут объявлены позже.Визит делегации сенаторов в Казахстан был запланирован на 29-30 апреля.
https://ria.ru/20200507/1571105542.html
https://ria.ru/20190712/1556465839.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маулен ашимбаев, валентина матвиенко, казахстан, в мире

Визит Валентины Матвиенко в Казахстан перенесли

09:28 27.04.2021 (обновлено: 10:39 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Визит делегации Совфеда во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен в связи с тем, что у коллег был обнаружен COVID, заявил РИА Новости во вторник источник в СФ.
Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что заразился коронавирусом.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая 2020, 15:16
Матвиенко поздравила с назначением нового главу сената Казахстана
"Визит делегации Совфеда в Казахстан перенесен, у коллег был обнаружен COVID", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба Совета Федерации РФ подтвердила перенос по просьбе казахской стороны визита спикера палаты Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированного на 29-30 апреля.
"В связи с изменившимися обстоятельствами по просьбе казахской стороны принято решение перенести визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированный на 29-30 апреля", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новые сроки визита, приемлемые для обеих сторон, согласовываются и будут объявлены позже.
Визит делегации сенаторов в Казахстан был запланирован на 29-30 апреля.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2019
12 июля 2019, 15:22
Президент Казахстана наградил Матвиенко орденом
 
Маулен АшимбаевВалентина МатвиенкоКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Лента новостейМолния