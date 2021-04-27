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Космонавт оценил слова Маска о будущих жертвах покорения Марса
Космонавт оценил слова Маска о будущих жертвах покорения Марса
Риск фатального исхода при пилотируемых полетах к планетам будет увеличиваться пропорционально расстоянию, заявил заместитель директора по науке Института... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:28
2021-04-27T12:28
2021-04-27T12:38
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Риск фатального исхода при пилотируемых полетах к планетам будет увеличиваться пропорционально расстоянию, заявил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов.Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, и отметил, что отправляться на Красную планету будут только добровольцы."Слова Илона Маска в данном случае можно интерпретировать в том, что, да, риск фатального исхода при дальних полетах будет пропорционально увеличиваться. Это тоже некая закономерность, но отнюдь не умаляет того, что нужно приложить все силы, чтобы его (риск - ред.) минимизировать", - сказал Котов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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илон маск, олег котов, марс, космос - риа наука, российская академия наук, spacex