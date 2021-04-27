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Лавров пообещал жестко реагировать на попытки пересечь "красные линии"
Лавров пообещал жестко реагировать на попытки пересечь "красные линии"
В отношениях России и США ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, если Штаты не готовы говорить с Москвой, это их... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:37
2021-04-27T18:56
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В отношениях России и США ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, если Штаты не готовы говорить с Москвой, это их выбор, значит, будем жить в условиях "холодной войны" или еще хуже, но на любые попытки пересечь "красные линии" последует жесткая реакция, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз скажу, если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации, если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств - просто выполнят свои уставные обязательства - и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной - взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится", - сказал Лавров.Он отметил, что в противном случае - это станет выбором США. "Ну, если нет - это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците", - сказал Лавров.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам". "И, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь "красные линии", которые, как вы слышали, мы определяем сами", - сказал глава МИД РФ.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Лавров пообещал жестко реагировать на попытки пересечь "красные линии"

18:37 27.04.2021 (обновлено: 18:56 27.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В отношениях России и США ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, если Штаты не готовы говорить с Москвой, это их выбор, значит, будем жить в условиях "холодной войны" или еще хуже, но на любые попытки пересечь "красные линии" последует жесткая реакция, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще раз скажу, если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации, если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств - просто выполнят свои уставные обязательства - и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной - взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится", - сказал Лавров.
Он отметил, что в противном случае - это станет выбором США. "Ну, если нет - это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците", - сказал Лавров.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам". "И, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь "красные линии", которые, как вы слышали, мы определяем сами", - сказал глава МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:25
В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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