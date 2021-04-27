https://ria.ru/20210427/lavrov-1730202203.html
Лавров заявил, что читает оппозиционные СМИ
Лавров заявил, что читает оппозиционные СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что читает оппозиционные интернет-порталы и газеты, а свобода слова в России гораздо РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:49
2021-04-27T18:49
2021-04-27T21:22
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон кеннеди (политик)
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что читает оппозиционные интернет-порталы и газеты, а свобода слова в России гораздо более защищена, чем в странах Запада, включая США. Он отверг критику работы российской дипломатии со стороны оппозиционных кругов в России."Да, я читаю тоже эти оценки, благо у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же США. Я читаю и оппозиционные интернет-ресурсы, газеты, и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает", - сказал Лавров в ответ на слова, что российская дипломатия часто подвергается критике оппозиционных кругов в России."Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Это их язык, на котором они разговаривают. Если уж они так считают принципиальным воспринимать ценности США, напомню высказывание, по-моему, величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение", - добавил министр.По его словам, "те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать". "Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю. Если кто-то считает, что для него или, как сейчас корректно говорить, для нее, эти ценности уже не имеют значения, это их выбор. Но я убежден, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе", - заключил он.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Лавров: "У нас свобода слова более защищена, чем во многих западных странах"
Лавров: "У нас свобода слова более защищена, чем во многих западных странах"
2021-04-27T18:49
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон кеннеди (политик), сша
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил в интервью РИА Новости, что читает оппозиционные интернет-порталы и газеты, а свобода слова в России
гораздо более защищена, чем в странах Запада, включая США
. Он отверг критику работы российской дипломатии со стороны оппозиционных кругов в России.
"Да, я читаю тоже эти оценки, благо у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же США. Я читаю и оппозиционные интернет-ресурсы, газеты, и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает", - сказал Лавров в ответ на слова, что российская дипломатия часто подвергается критике оппозиционных кругов в России.
"Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Это их язык, на котором они разговаривают. Если уж они так считают принципиальным воспринимать ценности США, напомню высказывание, по-моему, величайшего президента США Джона Кеннеди
: "Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение", - добавил министр.
По его словам, "те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать". "Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю. Если кто-то считает, что для него или, как сейчас корректно говорить, для нее, эти ценности уже не имеют значения, это их выбор. Но я убежден, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе", - заключил он.