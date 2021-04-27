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Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, идея о проведении... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:42
2021-04-27T19:22
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, идея о проведении саммита воспринята в России позитивно."Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом

18:42 27.04.2021 (обновлено: 19:22 27.04.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Республики Гондурас Лисандро Росалесом Банегасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Республики Гондурас Лисандро Росалесом Банегасом - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, идея о проведении саммита воспринята в России позитивно.
"Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся",- сказал Лавров.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 19:12
Лавров заявил о готовности американского бизнеса к сотрудничеству
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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