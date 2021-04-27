https://ria.ru/20210427/lavrov-1730200310.html
Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, идея о проведении... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:42
2021-04-27T18:42
2021-04-27T19:22
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, идея о проведении саммита воспринята в России позитивно."Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20210427/lavrov-1730205600.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире