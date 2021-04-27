https://ria.ru/20210427/lavrov-1730198767.html

Лавров назвал скандальные слова Байдена о Путине эксцессом

Лавров назвал скандальные слова Байдена о Путине эксцессом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал "эксцессом" скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, тем не менее, несмотря на... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:35

2021-04-27T18:35

2021-04-27T19:18

россия

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал "эксцессом" скандальные слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине, тем не менее, несмотря на это идея о проведении саммита воспринята в России позитивно.Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей"."Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210416/lavrov-1728640114.html

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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире