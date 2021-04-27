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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210427/kvartal-1730146968.html
Губернатор Ленобласти поручил создать в Гатчине правительственный квартал
Губернатор Ленобласти поручил создать в Гатчине правительственный квартал
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о создании в столице региона Гатчине "правительственного квартала" за счет реставрации... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:54
2021-04-27T14:54
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о создании в столице региона Гатчине "правительственного квартала" за счет реставрации деревянных домов, объектов культурного наследия на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса, сообщил глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей."Почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку; сейчас она в программе расселения аварийного жилья", — отметил губернатор.Дрозденко заверил, что в столице Ленобласти будет и дальше восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.В конце марта текущего года в Устав Ленинградской области были внесены поправки, согласно которым, столицей региона признан один из самых густонаселенных городов Ленобласти Гатчина. Выбор Гатчины связан, в том числе, с хорошей логистикой: регион, совместно с Минтрансом России, выполнил поручение президента — построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит логистику, напомнили в пресс-службе.
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

Губернатор Ленобласти поручил создать в Гатчине правительственный квартал

14:54 27.04.2021
 
CC BY 2.0 / Sergei F / old wooden house in GatchinaДеревянный дом в Гатчине
Деревянный дом в Гатчине - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY 2.0 / Sergei F / old wooden house in Gatchina
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о создании в столице региона Гатчине "правительственного квартала" за счет реставрации деревянных домов, объектов культурного наследия на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса, сообщил глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
"Почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку; сейчас она в программе расселения аварийного жилья", — отметил губернатор.
Дрозденко заверил, что в столице Ленобласти будет и дальше восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.
В конце марта текущего года в Устав Ленинградской области были внесены поправки, согласно которым, столицей региона признан один из самых густонаселенных городов Ленобласти Гатчина. Выбор Гатчины связан, в том числе, с хорошей логистикой: регион, совместно с Минтрансом России, выполнил поручение президента — построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит логистику, напомнили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
 
 
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