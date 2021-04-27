https://ria.ru/20210427/kosmos-1730145105.html

Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции

Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции

Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

олег котов

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

байконур (город)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов."К сожалению, настораживает факт, что "Роскосмос" в данный момент планирует использовать эту станцию в посещаемом режиме и с короткими продолжительностями нахождения там экипажа, что фактически ограничивает наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас планируется длительность экспедиций на российской орбитальной станции в несколько месяцев.Ранее сообщалось, что создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".

https://ria.ru/20210421/rogozin-1729207865.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег котов, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, байконур (город)