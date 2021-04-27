Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов."К сожалению, настораживает факт, что "Роскосмос" в данный момент планирует использовать эту станцию в посещаемом режиме и с короткими продолжительностями нахождения там экипажа, что фактически ограничивает наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас планируется длительность экспедиций на российской орбитальной станции в несколько месяцев.Ранее сообщалось, что создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов.
"К сожалению, настораживает факт, что "Роскосмос" в данный момент планирует использовать эту станцию в посещаемом режиме и с короткими продолжительностями нахождения там экипажа, что фактически ограничивает наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, сейчас планируется длительность экспедиций на российской орбитальной станции в несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.
Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
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