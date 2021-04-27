Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/kosmos-1730145105.html
Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции
Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции
Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:19
2021-04-27T14:19
олег котов
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/19685/07/196850740_0:45:2517:1461_1920x0_80_0_0_cce95ee70950dcc922aa69be78e0ccbb.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов."К сожалению, настораживает факт, что "Роскосмос" в данный момент планирует использовать эту станцию в посещаемом режиме и с короткими продолжительностями нахождения там экипажа, что фактически ограничивает наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас планируется длительность экспедиций на российской орбитальной станции в несколько месяцев.Ранее сообщалось, что создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210421/rogozin-1729207865.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/19685/07/196850740_0:0:2517:1889_1920x0_80_0_0_36e6d07b537cbd4e83ce01c0847c8a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег котов, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, байконур (город)

Космонавт оценил возможности новой российской орбитальной станции

14:19 27.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПослеполетная пресс-конференция в Звездном городке
Послеполетная пресс-конференция в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткие экспедиции на будущей российской орбитальной станции ограничат возможности по подготовке полетов отечественных космонавтов в дальний космос, считает заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов.
"К сожалению, настораживает факт, что "Роскосмос" в данный момент планирует использовать эту станцию в посещаемом режиме и с короткими продолжительностями нахождения там экипажа, что фактически ограничивает наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 09:51Хочу стать космонавтом
Рогозин объяснил, почему Россия будет сама строить орбитальную станцию
По его словам, сейчас планируется длительность экспедиций на российской орбитальной станции в несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что создание российской орбитальной служебной станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.
Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите - наклонением 97 градусов к экватору, на которой ее солнечные батареи будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
Международная космическая одиссея. Двадцать лет МКС
© NASAЧтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Скотт Келли на борту МКС
1 из 15
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© NASA
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция.
Международная космическая станция
2 из 15
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский фотографирует на борту МКС
3 из 15
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAАнуше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Иранский астронавт Ануше Ансари на борту МКС
4 из 15
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
5 из 15
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПеред Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
6 из 15
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© NASAАмериканская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
7 из 15
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
Празднование Дня смеха на борту МКС
8 из 15
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAПортрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Экипаж МКС-54
9 из 15
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНесколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
Лук на борту МКС. 2014 год
10 из 15
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
© NASAАстронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
Астронавт ESA Паоло Несполи спит на борту МКС
11 из 15
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© NASA
© Роскосмос/Сергей РязанскийПразднование дня рождения на борту МКС.
Празднование дня рождения на борту МКС
12 из 15
Празднование дня рождения на борту МКС.
© Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAКанадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. 2013 год
13 из 15
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASA
© NASAМКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
Члены экипажа 55-й экспедиции астронавт НАСА Дрю Фейстел, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Рикки Арнольд и Скотт Тингл
14 из 15
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASA
© NASAМинувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
Астронавт ESA Александр Герст с роботом CIMON
15 из 15
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
© NASA
1 из 15
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© NASA
2 из 15
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос
3 из 15
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
4 из 15
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© NASA
5 из 15
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
6 из 15
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
7 из 15
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© NASA
8 из 15
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
9 из 15
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© NASA
10 из 15
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
11 из 15
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© NASA
12 из 15
Празднование дня рождения на борту МКС.
© Роскосмос/Сергей Рязанский
13 из 15
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASA
14 из 15
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASA
15 из 15
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
© NASA
 
Олег КотовКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния