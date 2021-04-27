Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/korabli-1730229789.html
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров
Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-27T23:23
2021-04-28T02:24
персидский залив
корпус стражей исламской революции
военно-морские силы сша
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155671/91/1556719108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc8f1933d247ef4313f1483912db86f7.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС ранее писала, что корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США, при этом американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html
персидский залив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/91/1556719108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0ba8d32b203bc47819d5a556d5d3b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персидский залив, корпус стражей исламской революции, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

23:23 27.04.2021 (обновлено: 02:24 28.04.2021)
 
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.

"Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей", - говорится в заявлении на сайте ВМС США.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС ранее писала, что корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США, при этом американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.
Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 22:15
США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
 
Персидский заливКорпус стражей исламской революцииВоенно-морские силы СШАИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния