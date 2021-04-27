Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров
23:23 27.04.2021 (обновлено: 02:24 28.04.2021)
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.
"Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей", - говорится в заявлении на сайте ВМС США.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС ранее писала, что корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США, при этом американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.
Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.
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