https://ria.ru/20210427/korabli-1730229789.html

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-27T23:23

2021-04-27T23:23

2021-04-28T02:24

персидский залив

корпус стражей исламской революции

военно-морские силы сша

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС ранее писала, что корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США, при этом американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.Аналогичный инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров.

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html

персидский залив

иран

сша

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персидский залив, корпус стражей исламской революции, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире