https://ria.ru/20210427/katastrofa-1730077299.html
"Будто метеорит упал": на Украине заявили о катастрофе на селе
"Будто метеорит упал": на Украине заявили о катастрофе на селе
Украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны. С таким заявлением на круглом столе в Киеве выступил РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:52
2021-04-27T06:52
2021-04-27T06:52
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор гончаренко
виктор медведчук
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны. С таким заявлением на круглом столе в Киеве выступил вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев страны Виктор Гончаренко."Старожилы говорят, что даже в войну такого не было, что творится на сегодняшний день", - сказал Гончаренко.По его словам, агрохолдинги выживают мелких производителей с земли, а старую инфраструктуру разбирают по кирпичам "лица неукраинской национальности""На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты", - подытожил Гончаренко.Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предупреждал, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".
https://ria.ru/20201107/ukraina-1583478471.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор гончаренко, виктор медведчук, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире