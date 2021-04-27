Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/katastrofa-1730077299.html
"Будто метеорит упал": на Украине заявили о катастрофе на селе
"Будто метеорит упал": на Украине заявили о катастрофе на селе
Украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны. С таким заявлением на круглом столе в Киеве выступил РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:52
2021-04-27T06:52
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор гончаренко
виктор медведчук
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138280/71/1382807113_15:0:2667:1492_1920x0_80_0_0_63c67192f2943b9dc47beb0d15547bf9.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны. С таким заявлением на круглом столе в Киеве выступил вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев страны Виктор Гончаренко."Старожилы говорят, что даже в войну такого не было, что творится на сегодняшний день", - сказал Гончаренко.По его словам, агрохолдинги выживают мелких производителей с земли, а старую инфраструктуру разбирают по кирпичам "лица неукраинской национальности""На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты", - подытожил Гончаренко.Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предупреждал, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".
https://ria.ru/20201107/ukraina-1583478471.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/138280/71/1382807113_346:0:2335:1492_1920x0_80_0_0_e5c915412831c459b4d8660e87dea466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор гончаренко, виктор медведчук, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

"Будто метеорит упал": на Украине заявили о катастрофе на селе

06:52 27.04.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаУкраинская деревня
Украинская деревня - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны. С таким заявлением на круглом столе в Киеве выступил вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев страны Виктор Гончаренко.
"Старожилы говорят, что даже в войну такого не было, что творится на сегодняшний день", - сказал Гончаренко.
По его словам, агрохолдинги выживают мелких производителей с земли, а старую инфраструктуру разбирают по кирпичам "лица неукраинской национальности"
"На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты", - подытожил Гончаренко.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 03:47
Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предупреждал, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".
 
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор ГончаренкоВиктор МедведчукЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
11:25Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
Лента новостейМолния