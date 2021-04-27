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В Ставропольском крае объявили еще один выходной день
В Ставропольском крае объявили еще один выходной день
В Ставропольском крае 11 мая будет выходным днем, на него приходится Радоница, объявленная нерабочей еще в 2016 году, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:07
2021-04-27T16:07
2021-04-27T16:10
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ПЯТИГОРСК, 27 апр - РИА Новости. В Ставропольском крае 11 мая будет выходным днем, на него приходится Радоница, объявленная нерабочей еще в 2016 году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки."Получаю вопросы, выходной или нет на Радоницу в этом году. Напомню, ещё в 2016 году мы установили, что Радоница – день поминовения усопших – должна быть выходным днём. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим", - написал Владимиров в Instagram.
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владимир владимиров, владимир путин, владимир, ставропольский край, общество