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Два из трех исков Навального к колонии оставили без движения
Два из трех исков Навального к колонии оставили без движения
Два из трех поданных Алексеем Навальным на ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, административных исковых заявления оставлены без движения, значится в картотеке РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:07
2021-04-27T23:25
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Два из трех поданных Алексеем Навальным на ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, административных исковых заявления оставлены без движения, значится в картотеке дел Петушинского районного суда Владимирской области.Иски поступили накануне, рассказали ранее РИА Новости в суде. Навальный просил признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи.В картотеке дел Петушинского районного суда в двух делах, где истцом выступает Навальный, указано: "административное исковое заявление оставлено без движения". Тематика заявлений не уточняется. В делах указано, что это "жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы". В одном деле, которое обозначено, как "жалобы лиц, осужденных к лишению свободы, связанные с ненадлежащими условиями содержания", пока обозначен прежний этап - передача материалов судье.По его мнению, это технические моменты, и в ближайшее время дата их рассмотрения будет назначена.Иск, оспаривающий постановку Навального на учет как склонного к побегу, еще не назначен к рассмотрению, но и не оставлен без движения.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729651147.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Два из трех исков Навального к колонии оставили без движения

21:07 27.04.2021 (обновлено: 23:25 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Два из трех поданных Алексеем Навальным на ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, административных исковых заявления оставлены без движения, значится в картотеке дел Петушинского районного суда Владимирской области.
Иски поступили накануне, рассказали ранее РИА Новости в суде. Навальный просил признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 15:07
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В картотеке дел Петушинского районного суда в двух делах, где истцом выступает Навальный, указано: "административное исковое заявление оставлено без движения". Тематика заявлений не уточняется. В делах указано, что это "жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы". В одном деле, которое обозначено, как "жалобы лиц, осужденных к лишению свободы, связанные с ненадлежащими условиями содержания", пока обозначен прежний этап - передача материалов судье.
"Оставлены без движения иски о невыдаче книг и о цензурировании прессы", - отметил адвокат.
По его мнению, это технические моменты, и в ближайшее время дата их рассмотрения будет назначена.
Иск, оспаривающий постановку Навального на учет как склонного к побегу, еще не назначен к рассмотрению, но и не оставлен без движения.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 23:44
Гражданские врачи регулярно посещали Навального, сообщила Москалькова
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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