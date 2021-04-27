https://ria.ru/20210427/iski-1730221843.html

Два из трех исков Навального к колонии оставили без движения

Два из трех исков Навального к колонии оставили без движения

Два из трех поданных Алексеем Навальным на ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, административных исковых заявления оставлены без движения, значится в картотеке РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:07

2021-04-27T21:07

2021-04-27T23:25

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Два из трех поданных Алексеем Навальным на ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, административных исковых заявления оставлены без движения, значится в картотеке дел Петушинского районного суда Владимирской области.Иски поступили накануне, рассказали ранее РИА Новости в суде. Навальный просил признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи.В картотеке дел Петушинского районного суда в двух делах, где истцом выступает Навальный, указано: "административное исковое заявление оставлено без движения". Тематика заявлений не уточняется. В делах указано, что это "жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы". В одном деле, которое обозначено, как "жалобы лиц, осужденных к лишению свободы, связанные с ненадлежащими условиями содержания", пока обозначен прежний этап - передача материалов судье.По его мнению, это технические моменты, и в ближайшее время дата их рассмотрения будет назначена.Иск, оспаривающий постановку Навального на учет как склонного к побегу, еще не назначен к рассмотрению, но и не оставлен без движения.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729651147.html

https://ria.ru/20210426/navalnyy-1730068905.html

россия

москва

покров

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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия