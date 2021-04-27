МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание "цифровой диктатуры".
Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.
Захарова напомнила, что группа западных медиа-олигархов, "сосредоточенная в основном в одном государстве", имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях. По ее словам, любые СМИ и даже официально избранные главы государств "могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира".
"Подобная цифровая диктатура и угроза бесконтрольного регулирования глобальных интернет-компаний диктуют острую необходимость активизации совместных усилий по формулированию общепринятых норм, которые поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права", - сказала Захарова.
Она также указала, что в рамках жесткой конкуренции некоторые из стран "поощряют нарушения журналистами в угоду политической конъюнктуре ключевых стандартов их профессиональной деятельности".
"В сегодняшней международной реальности СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей, либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения", - добавила она.
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