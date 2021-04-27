https://ria.ru/20210427/internet-1730221054.html

МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ

МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:59

2021-04-27T20:59

2021-04-27T20:59

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мария захарова

дональд трамп

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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание "цифровой диктатуры".Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.Захарова напомнила, что группа западных медиа-олигархов, "сосредоточенная в основном в одном государстве", имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях. По ее словам, любые СМИ и даже официально избранные главы государств "могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира".Она также указала, что в рамках жесткой конкуренции некоторые из стран "поощряют нарушения журналистами в угоду политической конъюнктуре ключевых стандартов их профессиональной деятельности"."В сегодняшней международной реальности СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей, либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения", - добавила она.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210407/internet-1727187919.html

https://ria.ru/20210424/tsenzura-1729759085.html

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россия, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша, в мире