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МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ
МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:59
2021-04-27T20:59
россия
мария захарова
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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание "цифровой диктатуры".Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.Захарова напомнила, что группа западных медиа-олигархов, "сосредоточенная в основном в одном государстве", имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях. По ее словам, любые СМИ и даже официально избранные главы государств "могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира".Она также указала, что в рамках жесткой конкуренции некоторые из стран "поощряют нарушения журналистами в угоду политической конъюнктуре ключевых стандартов их профессиональной деятельности"."В сегодняшней международной реальности СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей, либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения", - добавила она.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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россия, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша, в мире

МИД призвал создать общие нормы регулирования работы интернет-платформ

20:59 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к активизации усилий по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание "цифровой диктатуры".
Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.
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Захарова напомнила, что группа западных медиа-олигархов, "сосредоточенная в основном в одном государстве", имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях. По ее словам, любые СМИ и даже официально избранные главы государств "могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира".
"Подобная цифровая диктатура и угроза бесконтрольного регулирования глобальных интернет-компаний диктуют острую необходимость активизации совместных усилий по формулированию общепринятых норм, которые поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права", - сказала Захарова.
Она также указала, что в рамках жесткой конкуренции некоторые из стран "поощряют нарушения журналистами в угоду политической конъюнктуре ключевых стандартов их профессиональной деятельности".
"В сегодняшней международной реальности СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей, либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения", - добавила она.
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Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
 
РоссияМария ЗахароваДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСШАВ мире
 
 
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