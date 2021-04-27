https://ria.ru/20210427/internet-1730217365.html

МИД обвинил западных медиа-олигархов в узурпации контроля над интернетом

МИД обвинил западных медиа-олигархов в узурпации контроля над интернетом

Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру в политических и коммерческих целях;... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:37

2021-04-27T20:37

2021-04-27T20:37

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дональд трамп

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ООН, 27 апр – РИА Новости. Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру в политических и коммерческих целях; узурпация контроля над интернетом – это реалии сегодняшнего дня, заявила на заседании Комитета по информации ООН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она принимала участие по видеосвязи."Сегодня узурпация контроля над интернетом – это не вымышленная угроза. Это реалии сегодняшнего дня", - сказала Захарова.В результате, по ее словам, сужается демократическое поле для свободы выражения мнений."Любые СМИ, представители гражданского общества и даже официально, законно избранные главы государств, представители исполнительной и законодательной власти могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира", - напомнила Захарова."Примеров этому предостаточно. Примеров же исправления подобной ситуации, к сожалению, нет", - добавила она.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210424/tsenzura-1729759085.html

https://ria.ru/20210203/tsenzura-1595811719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша, в мире