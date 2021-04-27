МИД обвинил западных медиа-олигархов в узурпации контроля над интернетом
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
ООН, 27 апр – РИА Новости. Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру в политических и коммерческих целях; узурпация контроля над интернетом – это реалии сегодняшнего дня, заявила на заседании Комитета по информации ООН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она принимала участие по видеосвязи.
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"Сегодня узурпация контроля над интернетом – это не вымышленная угроза. Это реалии сегодняшнего дня", - сказала Захарова.
"Группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях без оглядки на морально-этические и международно-правовые нормы", - подчеркнула она.
В результате, по ее словам, сужается демократическое поле для свободы выражения мнений.
"Любые СМИ, представители гражданского общества и даже официально, законно избранные главы государств, представители исполнительной и законодательной власти могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира", - напомнила Захарова.
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"Примеров этому предостаточно. Примеров же исправления подобной ситуации, к сожалению, нет", - добавила она.
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