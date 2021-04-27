https://ria.ru/20210427/golikova-1730118063.html

Голикова отчиталась о выплатах медикам за работу в "красной" зоне

Голикова отчиталась о выплатах медикам за работу в "красной" зоне

За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тысяч медработников, им выплачены 72 миллиарда рублей за работу в "красной" зоне,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:16

2021-04-27T12:16

2021-04-27T12:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тысяч медработников, им выплачены 72 миллиарда рублей за работу в "красной" зоне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По данным фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 тысяч медицинских работников, которым были выплачены 72 миллиарда рублей в качестве выплат за работу в "красной" зоне", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова