Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/golikova-1730118063.html
Голикова отчиталась о выплатах медикам за работу в "красной" зоне
Голикова отчиталась о выплатах медикам за работу в "красной" зоне
За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тысяч медработников, им выплачены 72 миллиарда рублей за работу в "красной" зоне,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:16
2021-04-27T12:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тысяч медработников, им выплачены 72 миллиарда рублей за работу в "красной" зоне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По данным фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 тысяч медицинских работников, которым были выплачены 72 миллиарда рублей в качестве выплат за работу в "красной" зоне", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова отчиталась о выплатах медикам за работу в "красной" зоне

12:16 27.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тысяч медработников, им выплачены 72 миллиарда рублей за работу в "красной" зоне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По данным фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 тысяч медицинских работников, которым были выплачены 72 миллиарда рублей в качестве выплат за работу в "красной" зоне", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
Год в "красной зоне". Герои 2020-го
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

Граффити в поддержку врачей в борьбе с COVID-19 в Красногорске
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

Концерт для медиков инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы Александр Митичкин в видео-шлеме для связи с кураторами и старшими специалистами во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Козырев

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

Врач бригады скорой помощи в защитном костюме загружает бокс для перевозки зараженных коронавирусом в машину
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

Мужчина в отделении реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Такая работа под силу не каждому.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния