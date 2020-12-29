https://ria.ru/20201229/vrachi-1590597942.html

Год в "красной зоне". Герои 2020-го

Год в "красной зоне". Герои 2020-го

Пандемия коронавируса разделила жизнь на "до" и "после". Основной удар приняли на себя медики. Рискуя собой, они работают днем и ночью, спасали людей. Герои... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:00

2020-12-29T11:00

2020-12-29T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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тверская область

красногорск

сочи

иркутск

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Пандемия коронавируса разделила жизнь на "до" и "после". Основной удар приняли на себя медики. Рискуя собой, они работают днем и ночью, спасали людей. Герои уходящего года — в фотоленте Ria.ru.

москва

тверская область

красногорск

сочи

иркутск

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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