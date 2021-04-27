https://ria.ru/20210427/gaz-1730072432.html

Украинцев обязали платить за газ вдвое больше

Украинцев обязали платить за газ вдвое больше

Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:22

2021-04-27T02:22

2021-04-27T02:22

ситуация на украине

жкх

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:145:2696:1661_1920x0_80_0_0_22f1f0ae65015a0b6155a816c92b868f.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель".Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).Как подсчитал "Обозреватель", в результате зимой некоторым семьям, при условии наличия газового отопления, придется платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

https://ria.ru/20210126/kommunalka-1594648503.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, жкх, украина, в мире