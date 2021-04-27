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Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:22
2021-04-27T02:22
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель".Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).Как подсчитал "Обозреватель", в результате зимой некоторым семьям, при условии наличия газового отопления, придется платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.
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ситуация на украине, жкх, украина, в мире

Украинцев обязали платить за газ вдвое больше

02:22 27.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель".
Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 15:30
Украинцев шокировали цены за "коммуналку"
Как подсчитал "Обозреватель", в результате зимой некоторым семьям, при условии наличия газового отопления, придется платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).
Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.
 
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