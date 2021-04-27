https://ria.ru/20210427/gaz-1730072432.html
Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:22
2021-04-27T02:22
2021-04-27T02:22
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель".Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).Как подсчитал "Обозреватель", в результате зимой некоторым семьям, при условии наличия газового отопления, придется платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.
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РИА Новости
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ситуация на украине, жкх, украина, в мире
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Всех бытовых потребителей газа на Украине
с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель"
.
Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Как подсчитал "Обозреватель", в результате зимой некоторым семьям, при условии наличия газового отопления, придется платить в месяц больше почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).
Ранее лидер фракции "Батькивщина
" в Верховной раде Юлия Тимошенко
заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.