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Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:05
2021-04-27T19:01
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе.Ранее Зеленский озвучивал идею привлечь к процессу США, Великобританию и Канаду.Кремль увидел в этих намерениях тревожный сигнал. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "видоизменить процесс, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно".Киев в апреле 2014-го начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. "Нормандский" формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.Лидеры стран позже приняли комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, принятие законодательства об особом статусе юго-восточных регионов. Всего согласовали три документа, однако и после их принятия стороны продолжали перестрелки.Обстановка снова обострилась в феврале этого года. Так, в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен.
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"нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

16:05 27.04.2021 (обновлено: 19:01 27.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе.

"Может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны", — сказал он на выступлении в Херсонской области.

Ранее Зеленский озвучивал идею привлечь к процессу США, Великобританию и Канаду.
Кремль увидел в этих намерениях тревожный сигнал. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "видоизменить процесс, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно".
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 23:24
В России предостерегли Украину от развязывания войны в Донбассе
Киев в апреле 2014-го начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Нормандский" формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.
Лидеры стран позже приняли комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, принятие законодательства об особом статусе юго-восточных регионов.
Всего согласовали три документа, однако и после их принятия стороны продолжали перестрелки.
Обстановка снова обострилась в феврале этого года. Так, в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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