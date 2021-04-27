https://ria.ru/20210427/evrodeputat-1730155598.html

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:01

2021-04-27T15:01

2021-04-27T15:01

европарламент

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бельгия

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АФИНЫ, 27 апр - РИА Новости. Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял депутатскую неприкосновенность, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Незадолго до этого официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге во вторник сообщила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса."Что касается снятия иммунитета с евродепутата, были приняты все необходимые действия. Речь идет о выдаче прокуратурой Афин европейского ордера на арест", - сказала Пелони.Как сообщило телевидение, после ареста в европейской стране депутат Европарламента будет отправлен в Грецию. Если бы он был арестован в стране за пределами Европейского Союза, то Греции потребовалось бы начать процедуру экстрадиции в соответствии с действующими межгосударственными соглашениями.Лагос написал в Twitter, что он находится в машине полиции."Я нахожусь в бельгийской патрульной машине. Воры, атеисты и противники греков везут меня в тюрьму. Я остаюсь верным Христу и Греции", - написал евродепутат.Депутаты Европейского парламента в понедельник большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") Янниса Лагоса. Снятие неприкосновенности поддержали 658 депутатов из 693 проголосовавших. Против выступили 25 парламентариев, 10 воздержались.В октябре 2020 года суд в Греции приговорил к 13 годам тюрьмы шестерых лидеров ультраправой партии "Золотая заря", один был приговорен к десяти годам за руководство преступной организацией. По 13 лет, в частности, получили лидер партии Никос Михалолиакос, бывшие депутаты парламента Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Артемис Матеопулос, Илиас Панайотарос, Йоргос Герменис и Христос Паппас. Артемис Матеопулос был осужден на 10 лет. Помимо этого Михалолиакос, Касидиарис, Лагос и Панайотарос получили еще по году заключения за незаконное владение оружием, им предстоит также выплатить штраф в одну тысячу евро. Расследование деятельности "Золотой зари" началось в 2013 году после убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Судебный процесс длился 5,5 лет и завершился 7 октября 2020 года признанием партии преступной организацией. Впервые в истории современной Европы политическая партия была признана преступной организацией.После оглашения приговора Яннис Лагос покинул Грецию и уехал в Брюссель. Сообщалось, что для его ареста Европарламент сначала должен лишить Лагоса депутатской неприкосновенности.Христос Паппас после приговора скрылся и находится в розыске. Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони сказала на брифинге, что ей ничего не известно о Паппасе.

https://ria.ru/20210215/ispaniya-1597520374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/sanktsii-1727747331.html

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европарламент, интерпол, бельгия, европа, лагос, twitter, в мире