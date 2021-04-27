Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/evrodeputat-1730155598.html
Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата
Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата
Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:01
2021-04-27T15:01
европарламент
интерпол
бельгия
европа
лагос
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/71/1551847198_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c434eae3989111297c195072995af294.jpg
АФИНЫ, 27 апр - РИА Новости. Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял депутатскую неприкосновенность, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Незадолго до этого официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге во вторник сообщила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса."Что касается снятия иммунитета с евродепутата, были приняты все необходимые действия. Речь идет о выдаче прокуратурой Афин европейского ордера на арест", - сказала Пелони.Как сообщило телевидение, после ареста в европейской стране депутат Европарламента будет отправлен в Грецию. Если бы он был арестован в стране за пределами Европейского Союза, то Греции потребовалось бы начать процедуру экстрадиции в соответствии с действующими межгосударственными соглашениями.Лагос написал в Twitter, что он находится в машине полиции."Я нахожусь в бельгийской патрульной машине. Воры, атеисты и противники греков везут меня в тюрьму. Я остаюсь верным Христу и Греции", - написал евродепутат.Депутаты Европейского парламента в понедельник большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") Янниса Лагоса. Снятие неприкосновенности поддержали 658 депутатов из 693 проголосовавших. Против выступили 25 парламентариев, 10 воздержались.В октябре 2020 года суд в Греции приговорил к 13 годам тюрьмы шестерых лидеров ультраправой партии "Золотая заря", один был приговорен к десяти годам за руководство преступной организацией. По 13 лет, в частности, получили лидер партии Никос Михалолиакос, бывшие депутаты парламента Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Артемис Матеопулос, Илиас Панайотарос, Йоргос Герменис и Христос Паппас. Артемис Матеопулос был осужден на 10 лет. Помимо этого Михалолиакос, Касидиарис, Лагос и Панайотарос получили еще по году заключения за незаконное владение оружием, им предстоит также выплатить штраф в одну тысячу евро. Расследование деятельности "Золотой зари" началось в 2013 году после убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Судебный процесс длился 5,5 лет и завершился 7 октября 2020 года признанием партии преступной организацией. Впервые в истории современной Европы политическая партия была признана преступной организацией.После оглашения приговора Яннис Лагос покинул Грецию и уехал в Брюссель. Сообщалось, что для его ареста Европарламент сначала должен лишить Лагоса депутатской неприкосновенности.Христос Паппас после приговора скрылся и находится в розыске. Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони сказала на брифинге, что ей ничего не известно о Паппасе.
https://ria.ru/20210215/ispaniya-1597520374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/sanktsii-1727747331.html
бельгия
европа
лагос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155184/71/1551847198_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55918cca442d0c8ff9db384af816bcd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, интерпол, бельгия, европа, лагос, twitter, в мире

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата

15:01 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 27 апр - РИА Новости. Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял депутатскую неприкосновенность, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Незадолго до этого официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге во вторник сообщила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса.
Кадр оперативного видео Национальной полиции Испании - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 13:39
В Испании задержали выдававшего себя за агента Интерпола мужчину
"Что касается снятия иммунитета с евродепутата, были приняты все необходимые действия. Речь идет о выдаче прокуратурой Афин европейского ордера на арест", - сказала Пелони.
Как сообщило телевидение, после ареста в европейской стране депутат Европарламента будет отправлен в Грецию. Если бы он был арестован в стране за пределами Европейского Союза, то Греции потребовалось бы начать процедуру экстрадиции в соответствии с действующими межгосударственными соглашениями.
Лагос написал в Twitter, что он находится в машине полиции.
"Я нахожусь в бельгийской патрульной машине. Воры, атеисты и противники греков везут меня в тюрьму. Я остаюсь верным Христу и Греции", - написал евродепутат.
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 08:54
Европарламент настаивает на ужесточении санкций против России
Депутаты Европейского парламента в понедельник большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") Янниса Лагоса. Снятие неприкосновенности поддержали 658 депутатов из 693 проголосовавших. Против выступили 25 парламентариев, 10 воздержались.
В октябре 2020 года суд в Греции приговорил к 13 годам тюрьмы шестерых лидеров ультраправой партии "Золотая заря", один был приговорен к десяти годам за руководство преступной организацией. По 13 лет, в частности, получили лидер партии Никос Михалолиакос, бывшие депутаты парламента Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Артемис Матеопулос, Илиас Панайотарос, Йоргос Герменис и Христос Паппас. Артемис Матеопулос был осужден на 10 лет. Помимо этого Михалолиакос, Касидиарис, Лагос и Панайотарос получили еще по году заключения за незаконное владение оружием, им предстоит также выплатить штраф в одну тысячу евро. Расследование деятельности "Золотой зари" началось в 2013 году после убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Судебный процесс длился 5,5 лет и завершился 7 октября 2020 года признанием партии преступной организацией. Впервые в истории современной Европы политическая партия была признана преступной организацией.
После оглашения приговора Яннис Лагос покинул Грецию и уехал в Брюссель. Сообщалось, что для его ареста Европарламент сначала должен лишить Лагоса депутатской неприкосновенности.
Христос Паппас после приговора скрылся и находится в розыске. Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони сказала на брифинге, что ей ничего не известно о Паппасе.
 
ЕвропарламентИнтерполБельгияЕвропаЛагосTwitterВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния