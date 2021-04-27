https://ria.ru/20210427/ermitazh-1730170599.html

Путин передал Эрмитажу церковную утварь из приданого дочери Александра II

Путин передал Эрмитажу церковную утварь из приданого дочери Александра II

Президент России Владимир Путин передал Эрмитажу в качестве экспонатов набор церковной утвари из приданого дочери Александра II, великой княгини Марии... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:18

2021-04-27T16:18

2021-04-27T17:09

культура

государственный эрмитаж

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Эрмитажу в качестве экспонатов набор церковной утвари из приданого дочери Александра II, великой княгини Марии Александровны.Президент в эти дни посещает Санкт-Петербург с рабочей поездкой.Переданный музею набор представляет собой комплект церковной утвари из 16 серебряных предметов. В этой коллекции есть блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.Президент передал все эти экспонаты на хранение в коллекцию Эрмитажа. "Как удачно: подарили мне, а я - Эрмитажу... Причем, люди искали и сделали две покупки - в 2019 году - и я сказал, что мы это давайте подготовим для передачи в Эрмитаж, и они сделали еще одну покупку в 2021-м", - отметил Путин в беседе с гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.Тот рассказал немного об истории создания этого комплекта церковной утвари. Он является частью набора для совершения таинства евхаристии, весь набор включал 22 предмета из позолоченного серебра и еще три бронзовых изделия. Комплект был изготовлен в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке в Петербурге по заказу императорского двора и предназначался для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус в Лондоне великой княгиней Марией Александровной, в замужестве - герцогиней Эдинбургской.Венчание Марии Александровны и принца Альфреда, герцога Эдинбургского, состоялось в 1874 году в Санкт-Петербурге, вскоре чета прибыла в Лондон. В 1883 году они переехали в немецкий Кобург, куда было перевезено и церковное имущество для домовой церкви. После смерти супругов комплект церковной утвари оказался на антикварном рынке, а после Второй мировой войны был приобретён американским коллекционером Павлом (Полом) Фекулой.

https://ria.ru/20200107/1563155718.html

https://ria.ru/20210407/ermitazh--1727212832.html

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Путин передал Эрмитажу уникальную церковную утварь времен Александра II Путин передал Эрмитажу уникальную церковную утварь времен Александра II 2021-04-27T16:18 true PT0M13S

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государственный эрмитаж, владимир путин, санкт-петербург