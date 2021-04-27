https://ria.ru/20210427/erdogan-1730189650.html

Реакцию Эрдогана на признание геноцида армян сравнили с капитуляцией

Реакцию Эрдогана на признание геноцида армян сравнили с капитуляцией

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сравнил с капитуляцией реакцию президента страны Тайипа Эрдогана на признание его американским коллегой Джо... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:41

2021-04-27T17:41

2021-04-27T17:48

европарламент

ахмет давутоглу

всемирный совет церквей

брюссель

госдума рф

джо байден

турция

сша

справки

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сравнил с капитуляцией реакцию президента страны Тайипа Эрдогана на признание его американским коллегой Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях."Есть пафос, нет результата! Есть капитуляция, нет реакции! Есть банальности, нет дальновидности! Что вы предприняли перед лицом заявления президента США о так называемом геноциде? Всё, что вас беспокоит, - это выпить еще одну чашку чая с Байденом в июне?" - написал Давутоглу в Twitter.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210424/genotsid-1729797848.html

брюссель

турция

сша

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европарламент, ахмет давутоглу, всемирный совет церквей, брюссель, госдума рф, джо байден, турция, сша, справки, в мире