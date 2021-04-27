https://ria.ru/20210427/dialog-1730136119.html

Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности

Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности

Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:36

2021-04-27T13:36

2021-04-27T14:25

совет федерации рф

владимир путин

россия

сергей рябков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе."На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана в значительной мере со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире..., под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями. США верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он."Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией (Джо) Байдена", - добавил дипломат.Как отметил Рябков, президент РФ в послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности. "Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20210413/otnosheniya-1728151326.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, россия, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире