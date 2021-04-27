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Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности
Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности
Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:36
2021-04-27T14:25
совет федерации рф
владимир путин
россия
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе."На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана в значительной мере со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире..., под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями. США верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он."Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией (Джо) Байдена", - добавил дипломат.Как отметил Рябков, президент РФ в послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности. "Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20210413/otnosheniya-1728151326.html
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совет федерации рф, владимир путин, россия, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности

13:36 27.04.2021 (обновлено: 14:25 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.
Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе.
"На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана в значительной мере со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире..., под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями. США верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он.
"Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией (Джо) Байдена", - добавил дипломат.
Как отметил Рябков, президент РФ в послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности. "Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сказал замминистра.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 20:24
В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
 
Совет Федерации РФВладимир ПутинРоссияСергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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