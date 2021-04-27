Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности
13:36 27.04.2021 (обновлено: 14:25 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.
Выступая на совещании комитетов СФ по международным делам и обороны, Рябков заявил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе.
"На фоне болезненной трансформации системы международных отношений, которая связана в значительной мере со стремлением США и группы их союзников сохранить свое доминирование в мире..., под вопросом оказывается и сама концепция, и составные части контроля над вооружениями. США верят в возможность достичь для себя абсолютной безопасности. Контроль над вооружениями, исходя из этой посылки, в значительной мере становится для них обузой, обременением, поскольку он сковывает возможности по наращиванию военного потенциала и осуществлению силового давления на оппонентов", - подчеркнул он.
"Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией (Джо) Байдена", - добавил дипломат.
Как отметил Рябков, президент РФ в послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности. "Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сказал замминистра.
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