https://ria.ru/20210427/chipirovanie-1730174088.html

В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных

В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных

Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан во вторник внесло в Госдуму законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет животных,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:38

2021-04-27T16:38

2021-04-27T16:38

россия

республика башкортостан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан во вторник внесло в Госдуму законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет животных, текст проекта размещен в думской электронной базе."В настоящее время … предусмотрено, что животные (за исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации) подлежат в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных индивидуальной или групповой идентификации и учету. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза России", - следует из пояснительной записки.Представленным законопроектом предлагается дополнить закон об ответственном обращении с животными положением, возлагающим на владельцев животных обязанность исполнения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации по осуществлению идентификации и учета животных.Авторы проекта утверждают, что всеобщее чипирование животных в России не стало общераспространенным. Они дополняют, что процедура ветеринарного учета и идентификации животных, предусмотренная ветеринарным законодательством, является не основной, а лишь второстепенной задачей. "Отсутствие упоминания о данной процедуре непосредственно в Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" делает многие нормы данного закона формальными и малоэффективными", - сказано в тексте законопроекта.По мнению авторов, предлагаемые ими изменения закона об обращении с животными позволит решить ряд важных вопросов. В частности, облегчить поиск потерявшегося питомца, обеспечить возможность свободного путешествия с животным, привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное, обезопасить заражение общими заболеваниями для животного и человека.Данное нововведение также позволит решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки. Если собака будет чипирована, то установить хозяина будет возможно практически сразу."Внесение предлагаемых изменений … поможет людям более ответственно подходить к содержанию своих домашних животных, будет способствовать укреплению и соблюдению основных нравственных принципов и принципов гуманного обращения с животными. Введение данной нормы в федеральное законодательство потребует установления порядка осуществления регистрации животных с целью их идентификации и учета", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20210413/zhivotnye-1728060330.html

https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, общество