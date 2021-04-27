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Путин встретится с губернатором Петербурга
Путин встретится с губернатором Петербурга
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсудят текущие вопросы... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:07
2021-04-27T12:07
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсудят текущие вопросы социально-экономического развития города, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент находится в рабочей поездке в Петербурге 27-28 апреля."Президент сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым. Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, политика

Путин встретится с губернатором Петербурга

12:07 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и полпред в ЦФО Александр Беглов во время встречи. 12 января 2018
Президент РФ Владимир Путин и полпред в ЦФО Александр Беглов во время встречи. 12 января 2018 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсудят текущие вопросы социально-экономического развития города, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент находится в рабочей поездке в Петербурге 27-28 апреля.
"Президент сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым. Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым", - сказал Песков журналистам.
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