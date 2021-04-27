https://ria.ru/20210427/beglov-1730115277.html

Путин встретится с губернатором Петербурга

Путин встретится с губернатором Петербурга

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсудят текущие вопросы... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:07

2021-04-27T12:07

2021-04-27T12:07

владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151251/41/1512514109_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a45c16be86d59044f11b485ba29c5b71.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсудят текущие вопросы социально-экономического развития города, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент находится в рабочей поездке в Петербурге 27-28 апреля."Президент сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым. Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым", - сказал Песков журналистам.

https://euro2020.ria.ru/20210423/beglov-1729707108.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, политика