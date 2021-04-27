Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона работает над созданием инфраструктуры на границе с Арменией, сейчас ее протяженность составляет 500 километров.
"Наши пограничники в настоящее время охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница также была восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы около 500 километров", - заявил Алиев во вторник на встрече с пограничниками.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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