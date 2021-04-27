https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1730157046.html

Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией

Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона работает над созданием инфраструктуры на границе с Арменией, сейчас ее протяженность... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:04

2021-04-27T15:04

2021-04-27T15:04

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона работает над созданием инфраструктуры на границе с Арменией, сейчас ее протяженность составляет 500 километров."Наши пограничники в настоящее время охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница также была восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы около 500 километров", - заявил Алиев во вторник на встрече с пограничниками.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210422/zangezur-1729512812.html

азербайджан

армения

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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире