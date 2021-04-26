https://ria.ru/20210426/zemfira-1730003191.html
Земфира представила клип на трек "Пальто"
Земфира представила клип на трек "Пальто"
Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн". РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:40
2021-04-26T17:40
2021-04-26T17:40
рената литвинова
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земфира
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн". Черно-белый ролик сняла Рената Литвинова. С актрисой и режиссером Земфира сотрудничает уже много лет. В клипе главные действующие лица — строки из песни, которые плавно cменяют друг друга, появляясь то на окне, то в виде минималистичной татуировки, то театрального билета. В комментариях под видео зрители отметили, что клип получился стильным, а некоторые считают, что эта работа — "произведение современного искусства". "Когда два глубоких человека объединяют свои мысли и идеи в одну, получается большое творчество", "Показалось, что на эти несколько минут меня унесло в юность. Мотив, видеоряд , голос Земфиры. Песня очень красивая. Спасибо", — подчеркнули пользователи.
https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html
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рената литвинова, youtube, музыка, новости культуры, земфира
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн".
Черно-белый ролик сняла Рената Литвинова. С актрисой и режиссером Земфира сотрудничает уже много лет.
В клипе главные действующие лица — строки из песни, которые плавно cменяют друг друга, появляясь то на окне, то в виде минималистичной татуировки, то театрального билета.
В комментариях под видео зрители отметили, что клип получился стильным, а некоторые считают, что эта работа — "произведение современного искусства".
"Когда два глубоких человека объединяют свои мысли и идеи в одну, получается большое творчество", "Показалось, что на эти несколько минут меня унесло в юность. Мотив, видеоряд , голос Земфиры. Песня очень красивая. Спасибо", — подчеркнули пользователи.