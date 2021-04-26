https://ria.ru/20210426/zemfira-1730003191.html

Земфира представила клип на трек "Пальто"

Земфира представила клип на трек "Пальто"

Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн". РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:40

2021-04-26T17:40

2021-04-26T17:40

рената литвинова

youtube

культура

музыка

новости культуры

земфира

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн". Черно-белый ролик сняла Рената Литвинова. С актрисой и режиссером Земфира сотрудничает уже много лет. В клипе главные действующие лица — строки из песни, которые плавно cменяют друг друга, появляясь то на окне, то в виде минималистичной татуировки, то театрального билета. В комментариях под видео зрители отметили, что клип получился стильным, а некоторые считают, что эта работа — "произведение современного искусства". "Когда два глубоких человека объединяют свои мысли и идеи в одну, получается большое творчество", "Показалось, что на эти несколько минут меня унесло в юность. Мотив, видеоряд , голос Земфиры. Песня очень красивая. Спасибо", — подчеркнули пользователи.

https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рената литвинова, youtube, музыка, новости культуры, земфира