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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, сообщает Financial Times. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:45
2021-04-26T15:01
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, сообщает Financial Times.Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак отмечал, что считает некорректным приглашать Путина в Киев.На прошлой неделе он записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Путин отметил, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двустороннюю повестку.Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Зеленский не поедет в Москву; он настаивает, что обсуждение должно состояться в рамках "нормандского формата". Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский может вести переговоры с Путиным только в нейтральной стране, а не в России. Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог с Киевом.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. Ополченцы обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
https://ria.ru/20210426/donbass-1729942164.html
https://ria.ru/20210414/deeskalatsiya-1728325816.html
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россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте

11:45 26.04.2021 (обновлено: 15:01 26.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любом месте, сообщает Financial Times.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак отмечал, что считает некорректным приглашать Путина в Киев.
"Место не имеет значения, речь идет о содержании", — сказал Зеленский в интервью газете.
На прошлой неделе он записал видеообращение, в котором предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путин отметил, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двустороннюю повестку.
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Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский может вести переговоры с Путиным только в нейтральной стране, а не в России.
Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог с Киевом.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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