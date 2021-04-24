https://ria.ru/20210424/vstrecha-1729734815.html

Вице-премьер Украины Резников: Зеленский не встретится с Путиным в Москве

Вице-премьер Украины Резников: Зеленский не встретится с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил вице-премьер, заместитель главы делегации... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T06:11

2021-04-24T06:11

2021-04-24T13:59

россия

алексей резников

донецкая народная республика

владимир зеленский

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В Киеве ответили на предложение Путина о встрече с Зеленским

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".Киев официально считает Россию "страной-агрессором" и утверждает, что в Донбассе находятся российские войска. По словам Резникова, Зеленский может говорить с Путиным прежде всего о завершении войны в Донбассе, а уже потом — о восстановлении двусторонних отношений. Но такая встреча не может состояться в Москве, считает он. "Во время войны ехать в столицу встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора, это мне кажется довольно странным предложением", — сказал вице-премьер.По его мнению, если такая встреча все же состоится, она должна пройти в "нормандском формате" — с участием лидеров Германии и Франции.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер ответил на это, что президенту Украины следует вести диалог прежде всего с руководством Донецкой и Луганской народных республик и только потом — с Кремлем. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В республиках Донбасса обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз отвергала подобные обвинения и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html

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донецкая народная республика

москва

украина

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россия, алексей резников, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире