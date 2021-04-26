https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729942840.html

Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках

Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила пересмотреть меры ответственности за нарушения в сфере госзакупок. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:31

2021-04-26T11:31

2021-04-26T12:00

россия

здоровье - общество

госдума рф

ирина яровая

общество

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила пересмотреть меры ответственности за нарушения в сфере госзакупок.Слушая доклад генпрокурора РФ, Яровая обратила свое внимание на то, что имеется "очень много фактов нарушения закона, связанных с закупками" в сфере здравоохранения."Предлагаю включить в проект нашего решения анализ действующего законодательства с точки зрения достаточности мер ответственности за подобного рода преступления. Это не просто экономические преступления, это преступления против жизни и здоровья людей, и, конечно, сама мера ответственности должна отбивать охоту совершать подобного рода преступления", - пояснила Яровая, выступая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей РФ в понедельник.Также, по ее мнению, необходимо разработать систему "профилактики и упреждения" преступлений в сфере использования бюджетных средств.Она призвала членов Совета Федерации также подключиться к этой работе.

https://ria.ru/20210114/biznes-1592990150.html

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589323958.html

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2021

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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, общество