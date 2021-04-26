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Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках
Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила пересмотреть меры ответственности за нарушения в сфере госзакупок. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:31
2021-04-26T12:00
россия
здоровье - общество
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила пересмотреть меры ответственности за нарушения в сфере госзакупок.Слушая доклад генпрокурора РФ, Яровая обратила свое внимание на то, что имеется "очень много фактов нарушения закона, связанных с закупками" в сфере здравоохранения."Предлагаю включить в проект нашего решения анализ действующего законодательства с точки зрения достаточности мер ответственности за подобного рода преступления. Это не просто экономические преступления, это преступления против жизни и здоровья людей, и, конечно, сама мера ответственности должна отбивать охоту совершать подобного рода преступления", - пояснила Яровая, выступая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей РФ в понедельник.Также, по ее мнению, необходимо разработать систему "профилактики и упреждения" преступлений в сфере использования бюджетных средств.Она призвала членов Совета Федерации также подключиться к этой работе.
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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках

11:31 26.04.2021 (обновлено: 12:00 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила пересмотреть меры ответственности за нарушения в сфере госзакупок.
Слушая доклад генпрокурора РФ, Яровая обратила свое внимание на то, что имеется "очень много фактов нарушения закона, связанных с закупками" в сфере здравоохранения.
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В Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнесаВ Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса
"Предлагаю включить в проект нашего решения анализ действующего законодательства с точки зрения достаточности мер ответственности за подобного рода преступления. Это не просто экономические преступления, это преступления против жизни и здоровья людей, и, конечно, сама мера ответственности должна отбивать охоту совершать подобного рода преступления", - пояснила Яровая, выступая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей РФ в понедельник.
Также, по ее мнению, необходимо разработать систему "профилактики и упреждения" преступлений в сфере использования бюджетных средств.
Она призвала членов Совета Федерации также подключиться к этой работе.
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