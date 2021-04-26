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Обвиняемый в убийстве жены врач из Петербурга заявил о давлении следствия
Обвиняемый в убийстве жены врач из Петербурга заявил о давлении следствия
Защита бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, заявила ходатайство о том, что он... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:49
2021-04-26T18:49
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Защита бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, заявила ходатайство о том, что он признался в причинении смерти по неосторожности под психологическим давлением на допросе после задержания."Я оговорил себя, признавшись в убийстве по неосторожности, поскольку получил предложение от оперативных сотрудников в обмен на такое признание получить перспективу квалификации моих действий по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Но меня ввели в заблуждение, я не знал, что срок давности по этой статье прошел. В течение многих часов я подвергался морально-психологическому давлению", - зачитала на заседании по продлении меры пресечения судья Октябрьского районного суда Ирина Керро.Это заявление обвиняемого было приобщено к материалам дела по ходатайству его адвокатов.Ранее Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Александра Земченкова. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".Адвокат врача Сейран Арутюнян сообщал РИА Новости, что Земченков отказался от признательных показаний, которые ранее дал следствию по статье "причинение смерти по неосторожности". По словам адвоката, Земченков "сослался на то, что это был самооговор".
https://ria.ru/20210406/nefrolog-1727086030.html
https://ria.ru/20210426/obvinenie-1730006792.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Обвиняемый в убийстве жены врач из Петербурга заявил о давлении следствия

18:49 26.04.2021
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Защита бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, заявила ходатайство о том, что он признался в причинении смерти по неосторожности под психологическим давлением на допросе после задержания.
"Я оговорил себя, признавшись в убийстве по неосторожности, поскольку получил предложение от оперативных сотрудников в обмен на такое признание получить перспективу квалификации моих действий по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Но меня ввели в заблуждение, я не знал, что срок давности по этой статье прошел. В течение многих часов я подвергался морально-психологическому давлению", - зачитала на заседании по продлении меры пресечения судья Октябрьского районного суда Ирина Керро.
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 18:52
Обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга освободили от должности
Это заявление обвиняемого было приобщено к материалам дела по ходатайству его адвокатов.
Ранее Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Александра Земченкова. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
Адвокат врача Сейран Арутюнян сообщал РИА Новости, что Земченков отказался от признательных показаний, которые ранее дал следствию по статье "причинение смерти по неосторожности". По словам адвоката, Земченков "сослался на то, что это был самооговор".
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Вчера, 16:03
Подозреваемому в убийстве главы УФСИН по Забайкалью предъявили обвинение
 
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