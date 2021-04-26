https://ria.ru/20210426/vrach-1730046311.html

Обвиняемый в убийстве жены врач из Петербурга заявил о давлении следствия

Обвиняемый в убийстве жены врач из Петербурга заявил о давлении следствия

Защита бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, заявила ходатайство о том, что он... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:49

2021-04-26T18:49

2021-04-26T18:49

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Защита бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, заявила ходатайство о том, что он признался в причинении смерти по неосторожности под психологическим давлением на допросе после задержания."Я оговорил себя, признавшись в убийстве по неосторожности, поскольку получил предложение от оперативных сотрудников в обмен на такое признание получить перспективу квалификации моих действий по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Но меня ввели в заблуждение, я не знал, что срок давности по этой статье прошел. В течение многих часов я подвергался морально-психологическому давлению", - зачитала на заседании по продлении меры пресечения судья Октябрьского районного суда Ирина Керро.Это заявление обвиняемого было приобщено к материалам дела по ходатайству его адвокатов.Ранее Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Александра Земченкова. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".Адвокат врача Сейран Арутюнян сообщал РИА Новости, что Земченков отказался от признательных показаний, которые ранее дал следствию по статье "причинение смерти по неосторожности". По словам адвоката, Земченков "сослался на то, что это был самооговор".

https://ria.ru/20210406/nefrolog-1727086030.html

https://ria.ru/20210426/obvinenie-1730006792.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия