https://ria.ru/20210426/ukraina-1730023332.html

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:00

2021-04-26T17:00

2021-04-26T18:51

политика

россия

москва

украина

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.Дипломат покинет территорию страны до 1 мая."Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств", — подчеркнули в МИД.Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, он также вернулся в Россию 21 апреля.

https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html

https://ria.ru/20210426/italiya-1729973500.html

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москва

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политика, россия, москва, украина