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Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:00
2021-04-26T18:51
политика
россия
москва
украина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.Дипломат покинет территорию страны до 1 мая."Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств", — подчеркнули в МИД.Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, он также вернулся в Россию 21 апреля.
https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html
https://ria.ru/20210426/italiya-1729973500.html
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политика, россия, москва, украина

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

17:00 26.04.2021 (обновлено: 18:51 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.
Дипломат покинет территорию страны до 1 мая.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 17:48
СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"
"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств", — подчеркнули в МИД.
Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.
В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, он также вернулся в Россию 21 апреля.
Здание посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
13:22
Россия объявила военного атташе при посольстве Италии персоной нон грата
 
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