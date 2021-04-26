https://ria.ru/20210426/ukraina-1729951263.html

"Он ничтожество": украинцы рассказали, стоит ли Зеленскому ехать в Москву

"Он ничтожество": украинцы рассказали, стоит ли Зеленскому ехать в Москву

Украинское издание "Страна.ua" провело опрос среди жителей Киева о том, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на встречу с Путиным в Москву. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:04

2021-04-26T12:04

2021-04-26T13:33

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" провело опрос среди жителей Киева о том, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на встречу с Путиным в Москву.Многие из респондентов уверены, что для достижения мира в Донбассе главе Украины нужно договариваться с российским коллегой лично. Тем не менее некоторые высказали сомнение, что Зеленскому это по силам.Ему, как считает одна из киевлянок, в принципе не нужно было идти в президенты. На вопрос, стоило ли какому-либо другому главе Украины ехать в Россию, она ответила: "А может, при любом другом президенте не было бы такой эскалации на востоке?""Я думаю, лучше на нейтральной стороне встречаться. Не в Украине, не в России. В Беларуси уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет", — сказал еще один горожанин."Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место", — резюмировал третий участник опроса."Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем", — посетовала еще одна жительница Киева.На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять лидера Украины в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, счел идею пригласить президента России в Киев "некорректной".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210426/ermak-1729925619.html

https://ria.ru/20210425/donbass-1729811498.html

https://ria.ru/20210425/ukraina-1729853890.html

донбасс

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андрей ермак, в мире, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, белоруссия, украина