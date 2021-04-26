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"Он ничтожество": украинцы рассказали, стоит ли Зеленскому ехать в Москву
"Он ничтожество": украинцы рассказали, стоит ли Зеленскому ехать в Москву
Украинское издание "Страна.ua" провело опрос среди жителей Киева о том, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на встречу с Путиным в Москву. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:04
2021-04-26T13:33
андрей ермак
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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москва
белоруссия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" провело опрос среди жителей Киева о том, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на встречу с Путиным в Москву.Многие из респондентов уверены, что для достижения мира в Донбассе главе Украины нужно договариваться с российским коллегой лично. Тем не менее некоторые высказали сомнение, что Зеленскому это по силам.Ему, как считает одна из киевлянок, в принципе не нужно было идти в президенты. На вопрос, стоило ли какому-либо другому главе Украины ехать в Россию, она ответила: "А может, при любом другом президенте не было бы такой эскалации на востоке?""Я думаю, лучше на нейтральной стороне встречаться. Не в Украине, не в России. В Беларуси уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет", — сказал еще один горожанин."Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место", — резюмировал третий участник опроса."Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем", — посетовала еще одна жительница Киева.На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять лидера Украины в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, счел идею пригласить президента России в Киев "некорректной".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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андрей ермак, в мире, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, белоруссия, украина

"Он ничтожество": украинцы рассказали, стоит ли Зеленскому ехать в Москву

12:04 26.04.2021 (обновлено: 13:33 26.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" провело опрос среди жителей Киева о том, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на встречу с Путиным в Москву.
Многие из респондентов уверены, что для достижения мира в Донбассе главе Украины нужно договариваться с российским коллегой лично. Тем не менее некоторые высказали сомнение, что Зеленскому это по силам.
Ему, как считает одна из киевлянок, в принципе не нужно было идти в президенты. На вопрос, стоило ли какому-либо другому главе Украины ехать в Россию, она ответила: "А может, при любом другом президенте не было бы такой эскалации на востоке?"
"Я думаю, лучше на нейтральной стороне встречаться. Не в Украине, не в России. В Беларуси уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет", — сказал еще один горожанин.
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"Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место", — резюмировал третий участник опроса.
"Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем", — посетовала еще одна жительница Киева.
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На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять лидера Украины в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, счел идею пригласить президента России в Киев "некорректной".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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Андрей ЕрмакВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваБелоруссияУкраина
 
 
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