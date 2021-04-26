МИД Ирана прокомментировал слова Зарифа о Сулеймани и России
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Слова главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке и о роли в них бывшего командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, обнародованные в Иране, не стоит вырывать из контекста, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства Саид Хатибзаде.
В воскресенье в иранских СМИ появились публикации с фрагментом записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, который состоялся в марте этого года. Иранский министр заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Ирана и переговорах с Россией сыграл покойный генерал Сулеймани, убитый год назад в Ираке в результате авиаудара США.
"Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью. Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве", - сказал Хатибзаде
Комментируя фрагменты диалога, которые касаются роли КСИР и Сулеймани во внешней политике, официальный представитель иранского МИД отметил, что тем не менее "Зариф уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии".
В ночь на 3 января США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Ираке.