https://ria.ru/20210426/subbotnik-1729961741.html
Жители Ленобласти вышли на Всероссийский субботник
Жители Ленобласти вышли на Всероссийский субботник
Жители Ленинградской области на Всероссийском субботнике 24 апреля не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:42
2021-04-26T12:42
2021-04-26T12:42
ленинградская область
александр дрозденко
субботник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области на Всероссийском субботнике 24 апреля не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за которые будут голосовать, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Участие в субботник принял и глава региона Александр Дрозденко, который приводил в порядок Петровскую набережную Выборга.Вместе с главой региона на очистку набережной, до недавнего времени использовавшейся под воинские склады министерства обороны РФ, вышли волонтёры всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и депутат Государственной Думы, Олимпийская чемпионка Светлана Журова."Призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу", — отметил губернатор..По словам Журовой, субботник для нее никогда не был чем-то принудительным, поскольку понимаешь, что ты помогаешь делать свой край чище.Она призвала жителей региона и дальше убирать города, поселения, парковые зоны, леса и места у водоёмов.Субботники в Ленинградской области начали проводить с середины апреля. До 9 Мая предстоит поработать на территории памятных зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой воды, поэтому жители и профильные службы также выходят на побережья озер, рек, Финского залива и чистят их от мусора, добавили в пресс-службе.
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александр дрозденко, субботник
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области на Всероссийском субботнике 24 апреля не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за которые будут голосовать, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Участие в субботник принял и глава региона Александр Дрозденко
, который приводил в порядок Петровскую набережную Выборга.
Вместе с главой региона на очистку набережной, до недавнего времени использовавшейся под воинские склады министерства обороны РФ, вышли волонтёры всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и депутат Государственной Думы, Олимпийская чемпионка Светлана Журова.
"Призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу", — отметил губернатор..
По словам Журовой, субботник для нее никогда не был чем-то принудительным, поскольку понимаешь, что ты помогаешь делать свой край чище.
Она призвала жителей региона и дальше убирать города, поселения, парковые зоны, леса и места у водоёмов.
"Вообще по плану провести серию субботников и на памятных местах и воинских захоронениях, и на побережьях Финского залива и Ладожского озера, на территориях возле рек и озер. Меньше мусора - больше красоты", — в свою очередь отметила волонтер "Победы" Ольга Амельченкова.
Субботники в Ленинградской области начали проводить с середины апреля. До 9 Мая предстоит поработать на территории памятных зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой воды, поэтому жители и профильные службы также выходят на побережья озер, рек, Финского залива и чистят их от мусора, добавили в пресс-службе.