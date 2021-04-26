https://ria.ru/20210426/subbotnik-1729961741.html

Жители Ленобласти вышли на Всероссийский субботник

Жители Ленобласти вышли на Всероссийский субботник

Жители Ленинградской области на Всероссийском субботнике 24 апреля не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:42

2021-04-26T12:42

2021-04-26T12:42

ленинградская область

александр дрозденко

субботник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Жители Ленинградской области на Всероссийском субботнике 24 апреля не только убирали общественные пространства, но и знакомились с проектами благоустройства, за которые будут голосовать, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Участие в субботник принял и глава региона Александр Дрозденко, который приводил в порядок Петровскую набережную Выборга.Вместе с главой региона на очистку набережной, до недавнего времени использовавшейся под воинские склады министерства обороны РФ, вышли волонтёры всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и депутат Государственной Думы, Олимпийская чемпионка Светлана Журова."Призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу", — отметил губернатор..По словам Журовой, субботник для нее никогда не был чем-то принудительным, поскольку понимаешь, что ты помогаешь делать свой край чище.Она призвала жителей региона и дальше убирать города, поселения, парковые зоны, леса и места у водоёмов.Субботники в Ленинградской области начали проводить с середины апреля. До 9 Мая предстоит поработать на территории памятных зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой воды, поэтому жители и профильные службы также выходят на побережья озер, рек, Финского залива и чистят их от мусора, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210422/zastroyka-1729504018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, субботник