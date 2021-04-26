Премьер Сомали призвал к диалогу противоборствующие в столице стороны
09:50 26.04.2021 (обновлено: 10:36 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле заявил, что правительство страны считает диалог лучшим способом разрешения происходящего в настоящее время кризиса в Сомали, сообщает портал Garowe Online.
Премьер также заявил, что "глубоко сожалеет" о столкновениях в столице страны городе Могадишо в воскресенье.
Миссия ООН в Сомали также призвала к диалогу на фоне ситуации со столкновениями.
"ООН в Сомали глубоко обеспокоена столкновениями, происходящими в Могадишо. Мы призываем все стороны к спокойствию и максимальной сдержанности. Насилие - это не выход из нынешнего политического тупика. Мы настоятельно призываем все стороны немедленно возобновить диалог", - говорится в сообщении представительства ООН в Twitter.
.@UN in #Somalia is deeply concerned about clashes occurring in #Mogadishu. We urge calm and maximum restraint by all parties. Violence is not the solution to the current #political stalemate. We urgently call on all parties to resume immediate #dialogue.— UNSOM (@UNSomalia) April 26, 2021
Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.
Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.
25 апреля, 19:15Устроившие мятеж военные вошли в столицу Сомали, пишут СМИ