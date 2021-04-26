https://ria.ru/20210426/somali-1729922016.html

Премьер Сомали призвал к диалогу противоборствующие в столице стороны

Премьер Сомали призвал к диалогу противоборствующие в столице стороны

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле заявил, что правительство страны считает диалог лучшим способом разрешения происходящего в настоящее время кризиса в РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:50

2021-04-26T09:50

2021-04-26T10:36

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле заявил, что правительство страны считает диалог лучшим способом разрешения происходящего в настоящее время кризиса в Сомали, сообщает портал Garowe Online.Премьер также заявил, что "глубоко сожалеет" о столкновениях в столице страны городе Могадишо в воскресенье.Миссия ООН в Сомали также призвала к диалогу на фоне ситуации со столкновениями."ООН в Сомали глубоко обеспокоена столкновениями, происходящими в Могадишо. Мы призываем все стороны к спокойствию и максимальной сдержанности. Насилие - это не выход из нынешнего политического тупика. Мы настоятельно призываем все стороны немедленно возобновить диалог", - говорится в сообщении представительства ООН в Twitter.Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.Ранее в апреле лидер Сомали подписал закон, продлевающий на два года его полномочия и власть нынешнего правительства. Данному решению предшествовало одобрение полномочий со стороны парламента страны.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии.

https://ria.ru/20210425/somali-1729879369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/mogadisho-1729878487.html

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пунтленд, могадишо, сомали, в мире