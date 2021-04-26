Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат
11:49 26.04.2021 (обновлено: 17:15 26.04.2021)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина, представляющая "Фонд борьбы с коррупцией"*.
Решение приняли во время беседы по иску о признании ФБК* экстремистским.
"Аналогичный вопрос в отношении "Фонда борьбы с коррупцией"* еще не решен", — добавила защитница.
Иск прокуратуры Москвы, помимо ФБК*, подан также к некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"* и общественному движению "Штабы Навального". Как отметили в пресс-службе ведомства, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признание этих НКО экстремистскими сделает их работу в России невозможной — под запрет попадает вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций обязаны указывать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
*Организации, признанные иноагентами в России.
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