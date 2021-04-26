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Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат
Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:49
2021-04-26T17:15
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина, представляющая "Фонд борьбы с коррупцией"*.Решение приняли во время беседы по иску о признании ФБК* экстремистским."Аналогичный вопрос в отношении "Фонда борьбы с коррупцией"* еще не решен", — добавила защитница.Иск прокуратуры Москвы, помимо ФБК*, подан также к некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"* и общественному движению "Штабы Навального". Как отметили в пресс-службе ведомства, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признание этих НКО экстремистскими сделает их работу в России невозможной — под запрет попадает вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций обязаны указывать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.*Организации, признанные иноагентами в России.
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60
россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный

Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат

11:49 26.04.2021 (обновлено: 17:15 26.04.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина, представляющая "Фонд борьбы с коррупцией"*.
Решение приняли во время беседы по иску о признании ФБК* экстремистским.
"Аналогичный вопрос в отношении "Фонда борьбы с коррупцией"* еще не решен", — добавила защитница.
Иск прокуратуры Москвы, помимо ФБК*, подан также к некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"* и общественному движению "Штабы Навального". Как отметили в пресс-службе ведомства, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признание этих НКО экстремистскими сделает их работу в России невозможной — под запрет попадает вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций обязаны указывать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
*Организации, признанные иноагентами в России.
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РоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей Навальный
 
 
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