https://ria.ru/20210426/shtaby-1729947230.html

Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат

Суд приостановил деятельность штабов Навального, сообщила адвокат

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:49

2021-04-26T11:49

2021-04-26T17:15

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов Алексея Навального, сообщила РИА Новости адвокат Валерия Ветошкина, представляющая "Фонд борьбы с коррупцией"*.Решение приняли во время беседы по иску о признании ФБК* экстремистским."Аналогичный вопрос в отношении "Фонда борьбы с коррупцией"* еще не решен", — добавила защитница.Иск прокуратуры Москвы, помимо ФБК*, подан также к некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"* и общественному движению "Штабы Навального". Как отметили в пресс-службе ведомства, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признание этих НКО экстремистскими сделает их работу в России невозможной — под запрет попадает вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций обязаны указывать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.*Организации, признанные иноагентами в России.

https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729722838.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный