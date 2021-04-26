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Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за пандемии
Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за пандемии
Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) прогнозируют через несколько лет резкий всплеск... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:03
2021-04-26T21:09
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) прогнозируют через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания, сопровождающего мировую пандемию коронавируса, сообщает ИЦиГ СО РАН."Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья…", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника НИИ Дмитрия Панова, который отметил, что ведущиеся в Новосибирске долгие годы исследования позволяют спрогнозировать сроки и масштабы этой отложенной реакции.В научном институте пояснили, что новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA Всемирной организации здравоохранения. Исследования показали, что их роль огромна. Соответствующий доклад Панов представил на последнем конгрессе Европейского общества кардиологов в марте этого года."Благодаря многолетним исследованиям, новосибирские ученые смогли не просто указать на фактор риска, но и измерить его воздействие. По их расчетам, жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5-3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов", - говорится в сообщении.В институте отметили, что доклад новосибирского ученого вызвал большой интерес у европейских кардиологов. Текст переведен на несколько языков и опубликован в десятках зарубежных специализированных изданий. Ученые считают, что эта информация будет полезной для органов власти при выработке мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ученых в этом направлении продолжается.Термин "синдром выгорания" (жизненное истощение) вошел в оборот врачей в конце XX века. Он обозначает совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук

Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за пандемии

12:03 26.04.2021 (обновлено: 21:09 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) прогнозируют через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания, сопровождающего мировую пандемию коронавируса, сообщает ИЦиГ СО РАН.
"Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья…", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника НИИ Дмитрия Панова, который отметил, что ведущиеся в Новосибирске долгие годы исследования позволяют спрогнозировать сроки и масштабы этой отложенной реакции.
В научном институте пояснили, что новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA Всемирной организации здравоохранения. Исследования показали, что их роль огромна. Соответствующий доклад Панов представил на последнем конгрессе Европейского общества кардиологов в марте этого года.
"Благодаря многолетним исследованиям, новосибирские ученые смогли не просто указать на фактор риска, но и измерить его воздействие. По их расчетам, жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5-3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов", - говорится в сообщении.
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В институте отметили, что доклад новосибирского ученого вызвал большой интерес у европейских кардиологов. Текст переведен на несколько языков и опубликован в десятках зарубежных специализированных изданий. Ученые считают, что эта информация будет полезной для органов власти при выработке мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ученых в этом направлении продолжается.
Термин "синдром выгорания" (жизненное истощение) вошел в оборот врачей в конце XX века. Он обозначает совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.
 
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