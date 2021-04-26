https://ria.ru/20210426/serdtsa-1729950865.html

Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за пандемии

Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за пандемии

Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) прогнозируют через несколько лет резкий всплеск... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:03

2021-04-26T12:03

2021-04-26T21:09

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) прогнозируют через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания, сопровождающего мировую пандемию коронавируса, сообщает ИЦиГ СО РАН."Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья…", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника НИИ Дмитрия Панова, который отметил, что ведущиеся в Новосибирске долгие годы исследования позволяют спрогнозировать сроки и масштабы этой отложенной реакции.В научном институте пояснили, что новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA Всемирной организации здравоохранения. Исследования показали, что их роль огромна. Соответствующий доклад Панов представил на последнем конгрессе Европейского общества кардиологов в марте этого года."Благодаря многолетним исследованиям, новосибирские ученые смогли не просто указать на фактор риска, но и измерить его воздействие. По их расчетам, жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5-3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов", - говорится в сообщении.В институте отметили, что доклад новосибирского ученого вызвал большой интерес у европейских кардиологов. Текст переведен на несколько языков и опубликован в десятках зарубежных специализированных изданий. Ученые считают, что эта информация будет полезной для органов власти при выработке мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ученых в этом направлении продолжается.Термин "синдром выгорания" (жизненное истощение) вошел в оборот врачей в конце XX века. Он обозначает совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.

https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729493276.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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