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Названа смертельная опасность семечек
Названа смертельная опасность семечек
Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала о смертельной опасности жареных семечек. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:43
2021-04-26T20:43
здоровье
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала о смертельной опасности жареных семечек. По словам специалиста, семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять этот продукт сырым. Врач также предупредила, что семечки очень калорийны.Она развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит. Однако у человека с язвой и гастритом регулярное поедание этого продукта может спровоцировать обострение заболевания, уточнила врач. Бочарова рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и в небольшом количестве (30 граммов в день). В них присутствует много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила специалист.
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здоровье

Названа смертельная опасность семечек

20:43 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСемена подсолнечника
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала о смертельной опасности жареных семечек.
По словам специалиста, семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять этот продукт сырым. Врач также предупредила, что семечки очень калорийны.
"Сто граммов — это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса", — пояснила Бочарова.
Она развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит. Однако у человека с язвой и гастритом регулярное поедание этого продукта может спровоцировать обострение заболевания, уточнила врач.
Семечки - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 20:32
Против холестерина, токсинов и стресса: что нужно знать о семечках
Бочарова рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и в небольшом количестве (30 граммов в день). В них присутствует много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила специалист.
 
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