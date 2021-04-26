https://ria.ru/20210426/semechki-1730058824.html

Названа смертельная опасность семечек

Названа смертельная опасность семечек

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала о смертельной опасности жареных семечек. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:43

2021-04-26T20:43

2021-04-26T20:43

здоровье

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала о смертельной опасности жареных семечек. По словам специалиста, семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять этот продукт сырым. Врач также предупредила, что семечки очень калорийны.Она развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит. Однако у человека с язвой и гастритом регулярное поедание этого продукта может спровоцировать обострение заболевания, уточнила врач. Бочарова рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и в небольшом количестве (30 граммов в день). В них присутствует много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила специалист.

https://ria.ru/20210402/semechki-1604032646.html

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2021

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здоровье