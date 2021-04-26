https://ria.ru/20210426/reper-1729921452.html

На перекрывшего улицу в Петербурге рэпера завели уголовное дело

На перекрывшего улицу в Петербурге рэпера завели уголовное дело

Рэпер из Карелии, перекрывавший улицу Восстания в Петербурге для съемок клипа, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:46

2021-04-26T09:46

2021-04-26T12:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Рэпер из Карелии, перекрывавший улицу Восстания в Петербурге для съемок клипа, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Дрифтер-рэпер, пару недель назад перегородивший улицу Восстания ради эффектного видео, стал фигурантом уголовного дела", - говорится в сообщении.В северной столице 13 апреля водитель спортивного Nissan устроил затор при дрифте на улице Восстания для съемок клипа, игнорируя других водителей. Сотрудники ГИБДД пресекли противоправное действие. За рулем тюнингованной иномарки находился 29-летний рэп-исполнитель из Карелии. Он и двое участников его команды, также уроженцы Карелии, 32 и 33-х лет, были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности. Мужчина извинился за свои действия."Однако это не освободило его от дальнейшей уголовной ответственности. В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств)", - сообщили в ГУМВД.Сотрудники полиции задержали рэпера и его товарищей в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где проходил концерт. Молодые люди были доставлены в полицию для проведения необходимых процессуальных действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/evrovidenie-1600947260.html

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Реперы из Chemodan Clan устроили дрифт и перекрыли улицу в Петербурге. Кадры инцидента Рэперов из Chemodan Clan задержали в Петербурге. Причиной для этого стали съемки клипа, которые прошли еще две недели назад. Ради них артисты перекрыли улицу Восстания и устроили там дрифт. Сейчас в отношении Грязного Луи, Брик Базуки и Яры Sunshine (это прозвища рэперов) возбудили уголовное дело о воспрепятствовании дорожному движению. Им грозит до года колонии. 2021-04-26T09:46 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия